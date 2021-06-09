Неожиданно поймавший вдохновение в этом году на «Ролан Гаррос» Медведев уверенно влетел в четвертьфинал. Почти не знавший проблем до этой стадии и уступивший в четырех матчах всего сет русский мог пройти дальше, но легкая дорога к удобному Циципасу расслабила Даниила. Он пострадал не только от упущенных шансов на ключевых мячах, длительных игровых провалов, но и сочетания самоуверенности с заносчивостью. В то время как греческий клиент Дани уступал ему в личке, но не в настрое и мотивации.

Уверенность Стефаноса подпитывал выигранный грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло и жесткие финальные схватки против GOAT: итоговый матч в Барселоне с Надалем и четвертьфинал с Джоковичем за «тысячник» Рима. У Дани же около года совсем не было схваток с топами на грунте, а потому он явно подзабыл, как возвращаться и переламывать ход больших матчей. Днем ранее бесплатный мастер-класс в этом ремесле показал Ноле в пятисетовой битве с неуступчивым итальянцем Лоренцо Музетти.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

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«Если вам действительно хочется знать, то во время туалетного перерыва я сменил нижнее белье и переоделся. Но главное в таких моментах – перезагрузиться в психологическом плане, немного сменив обстановку. Несмотря на то, что это короткий перерыв, у тебя есть возможность выдохнуть и вернуться новым игроком», – признался Джокович на пресс-конференции после матча.



У каждого теннисиста есть свои способы вернуться в игру: у Новака это медицинский тайм-аут, у Рафы – любимая комбинация: косая выбивающая и форхенд в противоположный угол. У Даниила такая фишка тоже есть. Споры с болельщиками или судьей: отрицательная энергетика подпитывает первого номера России. Дикое желание с кем-то сойтись в словесном файте одних выбивает из игрового темпа, других, как Даниила, возвращает в матч. Медведев использовал этот прием и с Циципасом, вот только не было главного ингридиента – зрителей.

В четвертьфинале россиянин изыскал внешний раздражитель в экране и сотрудниках стадиона. В третьем сете он обращался к судье на вышке по поводу отвлекающего света плазмы, а до этого ему мерещились какие-то шорохи на трибуне. И это при отсутствии зрителей на матчах ночной сессии. В конце матча он пару минут упрашивал судью вернуть себе первую подачу, а еще просил отдать мяч, которым сделал эйс.

Даниил Медведев ищет крайних Фото: Getty Images

Подобные поиски раздражителей на протяжении всего матча не помогали, а мешали Медведеву. Хотя он было вернулся после проигранной в одну калитку первой партии: резко прибавил, сделал обратный брейк и перехватил инициативу. У Дани даже появился двойной сетбол во во второй партии при счете 4:5 на приеме, но Даня обидно смазал мяч в сетку, а затем с бэкхенда пробил в коридор. Таких подарков Циципасу хватило, чтобы отыграть брейки, а потом отобрать партию у эмоционально сдувшегося русского на тай-брейке.



У Медведева был шанс закамбэчить четвертьфинал, как ранее Новак. В начале третьей партии он замучил грека укороченными, оформил ранний брейк и повел 4:2. Но оторваться снова не вышло – в этом матче Даня ловил вдохновение только когда уступал в счете. Подача с руки на матчболе стала лучшей иллюстрацией безнадеги, которую испытывал Медведев по ходу встречи. Стефанос пробил слева по линии навылет и выиграл встречу в трех партиях.

Матч упущенных возможностей Медведева стал таковым из-за отсутствия практики в игре с топами на грунте, а также пустых трибун. Зрители не только помогают Дане поймать победную волну, но и удержаться на ней. В Париже такой привилегии он не получил, а все остальные приемы оказались бесполезными.

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