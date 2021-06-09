Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от матча против Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос», объяснил смысл ночных сессий и поделился планами на подготовку к «Уимблдону».

– Обидно. В любом турнире, в котором я играю, задача стоит выиграть. Будь то даже Рафа, который выигрывал здесь 13 раз. Моя задача – выигрывать как можно больше матчей, в данном случае их было семь. Сумел выиграть только четыре, но опять же неделю назад, когда я играл в выставочном турнире, у меня ничего не получалось. Если бы ко мне кто-то подошел и сказал: «Давай заключим сделку – ты выйдешь в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграешь Бублика, Пола, Опелку, Гарина – сильных игроков. Но проиграешь в тяжелом матче Циципасу. Согласен ли ты?» Я бы 100% согласился, потому что в первом круге «Ролан Гаррос» в основном я уже был дома, отдыхал и смотрел по телевизору. Получился хороший турнир, в сегодняшнем матче тоже сделал все, что мог. Когда показываешь хороший теннис, меньше гнева и обиды на самого себя.

– Но были моменты упущенные?

Ролан Гаррос Медведев – о деньгах «РГ», поражении и подготовке к «Уимблдону» ЧАС НАЗАД

– Да, но он очень хорошо играл, особенно в первом сете. Я в каком-то смысле этого не ожидал, он прямо лучше меня играл в первом сете. Мне пришлось менять немного тактику, играть в каком-то смысле не в свой теннис. Естественно, я отрабатываю это на тренировках, чтобы стараться быть универсальным игроком. Поэтому начал играть ближе к корту, стараться еще больше забирать у него времени. Естественно, из-за этого могли быть ошибки. Были моменты, были шансы, но это теннис. Мне кажется, что это крутой матч, но не всегда получается такие матчи выигрывать, к сожалению.

– Второй матч приходится без зрителей играть.

– Да, на самом деле смешно, потому что я вчера начал смотреть третий сезон «Гонять, чтобы выжить» про «Формулу-1», и там первая или вторая серия называется «Деньги решают все». Почему такое название – Хэмилтона перед гонкой в Австралии, в начале пандемии спрашивают, как он относится, что будет участвовать. А там уже разгар был, закрывались границы. Он говорит: «Я не знаю, что мы здесь делаем. Я считаю, что гонка не должна быть проведена». Его спрашивают, почему же мы тогда здесь. Он говорит: «Деньги решают все». Перед «Ролан Гаррос» стоял выбор, или 5 тысяч человек посмотри крутой матч или Amazon и американцы. И они сделали свой выбор, скорее всего, из-за денег. Поэтому тут добавить нечего.

– Где-то читал, что тебе помог готовиться на грунте Игорь Андреев. Была такая подготовка?

– Да, естественно. Мы с Игорем не смогли поработать в прошлом году, потому что там было всего два турнира. Были проблемы с аккредитациями на всех турнирах, связанные с коронавирусом. В этом году мы сумели поработать 4-5 недель. На самом деле обидно, что я подхватил коронавирус, иначе мы бы добились лучших результатов. Для этого я его и взял в команду, чтобы поймать эту уверенность на грунте. Получилось не сразу, но на «Ролан Гаррос» хотя бы.

– Начинаются травяные турниры. Как распланировал выступления?

– Пока не обсуждали с тренером. Заявлен в Халле на ATP 500, который всегда нужно играть, если хочешь подготовиться к «Уимблдону». Проблема в том, что сейчас ночь вторника, а на турнире в понедельник или вторник будет мой матч. Естественно, я смогу попросить на вторник. Чтобы хорошо подготовиться к турниру, надо по-хорошему прилетать туда в среду, но из Парижа прямо тоже туда лететь не хочется. Минут через 30 поговорим с тренером. Думаю, все-таки поедем в Халл. Немножко все в подвешенном состоянии, но я думаю, что сыграю в Халле и попробую выиграть как можно больше матчей, чтобы получить хоть какую-то подготовку, – сказал Медведев.

Медведев проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Циципасу в трех сетах – 3:6, 6:7(3), 5:7.

Следующим соперником Циципаса станет Александр Зверев, который переиграл Алехандро Давидович-Фокина – 6:4, 6:1, 6:1.

«Уимблдон» стартует 28 июня.

Ролан Гаррос Отсутствие зрителей помешало Медведеву. Он лишился фишки 5 ЧАСОВ НАЗАД