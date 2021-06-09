Новак Джокович и Маттео Берреттини сразятся в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч пройдет 9 июня и начнется не раньше 21:00 по московскому времени.

Как шли по сетке

Джоковичу в первых трех кругах попались откровенно удобные для разминки соперники. Новак выиграл все девять сетов у Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса и Ричардаса Беранкиса – ни один из них не набрал больше четырех геймов за партию. Сложности возникли где не ждали: 76-й номер рейтинга из Италии, 19-летний Лоренцо Музетти забрал у Новака два стартовых сета на тай-брейках, но получил травму и ничего не смог противопоставить первой ракетке в оставшейся части игры.

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Хайлайт, в котором Джокович сначала мучится, потом разрывает

Путь Берреттини до четвертьфинала получился значительно проще, а главное – не таким энергозатратным. Итальянец отдал одну партию Таро Даниэлю в первом круге, но затем без срывов прошел Федерико Корию из Аргентины и южнокорейца Сунву Квона. В четвертом матче Маттео должен был встретиться с Роджером Федерером, но швейцарец снялся с турнира и пропустил девятого сеяного дальше без борьбы.

Личные встречи

Джокович и Берреттини встречались лишь раз – осенью 2019 года на Итоговом турнире. Теннисисты попали в группу B к Тиму и Федереру и оба не вышли в плей-офф. Новак одолел Маттео в первом туре, отдав тому всего три гейма (6:2, 6:1). Но проиграл Доминику с Роджером и стал третьим. Берреттини обыграл Тима в последнем ничего не значащем матче и финишировал последним.

Кто что сказал

О матче серба и итальянца высказался 6-кратный победитель «Шлемов» Борис Беккер, который никогда не брал титул в Париже:

Маттео Берреттини Фото: Getty Images

«Новак – чемпион, и он уже бывал в подобных ситуациях. Он сводит эмоции к минимуму, и его соперник начинает думать: «О, я могу обыграть первую ракетку мира» – и через пять минут он уже отдает третий сет. Всегда нужно держать это в уме и верить в себя от начала до конца, особенно когда играешь против топов.

Для меня в четвертьфинале преимущество за Берреттини. У него был выходной, и у него есть опыт затяжных матчей. Сейчас он внимательно наблюдал за игрой и увидел, что Джоковича можно обыгрывать».

Котировки и прогноз

Новак – абсолютный фаворит встречи на правах первой ракетки мира, но прошлый матч против Музетти дал повод для размышлений. Если сербу навязал борьбу молодой итальянец, то почему то же самое еще успешнее не сможет сделать более опытный Берреттини. Учитывая, что у Маттео было время на отдых, а Джокович бодался в четвертом круге 3,5 часа, шансы в игре вполне могут оказаться равными.

В этом случае есть смысл поставить на победу Берреттини в одном из сетов за 1,73 в БК Winline

Где смотреть

Матч начнется 9 июня не ранее 21:00 (мск). В прямом эфире его покажет главный теннисный канал страны – Eurosport 1. Также игру можно посмотреть по подписке в приложении Eurosport.

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