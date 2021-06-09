Мария Саккари в двух сетах обыграла Игу Швёнтек в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Первый сет 18-я ракетка мира выиграла со счетом 6:4 и оборвала впечатляющую серию Швёнтек: действующая чемпионка парижского «Шлема» впервые за 2 года проиграла сет на «Ролан Гаррос». Победная серия Иги насчитывала 22 сета подряд.

Во втором сете при счете 4:6, 0:2 Швёнтек пожаловалась на боль в бедре и взяла медицинский тайм-аут. Она вернулась на корт с тейпом на правом бедре, но травма не позволила теннисистке из Польши сыграть на максимум возможностей – поражение во втором сете со счетом 4:6 обернулось досрочным вылетом с турнира. У «Ролан Гаррос» будет новая чемпионка.

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В полуфинале Мария Саккари сыграет против Барборы Крейчиковой.

В другом матче 1/2 «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова встретится с Тамарой Зиданшек.

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