Даниил Медведев поделился эмоциями от выступления на «Ролан Гаррос».

Первая ракетка России добрался до четвертьфинала турнира впервые в карьере. Но в битве за полуфинал парижского «Шлема» Медведев в трех сетах проиграл Стефаносу Циципасу – 3:6, 6:7, 5:7.

«Практически история любви #грунт. До следующего года, «Ролан Гаррос», – написал Медведев в инстаграме.

Ролан Гаррос «Деньги решают все». Медведев – о ночных сессиях на «РГ» 10 ЧАСОВ НАЗАД

До «Ролан Гаррос»-2021 Даниил Медведев не выиграл в Париже ни одного матча.

Россиянин проиграл всего один сет на турнире до четвертьфинального матча против Стефаноса Циципаса.

Ролан Гаррос Медведев – о деньгах «РГ», поражении и подготовке к «Уимблдону» 10 ЧАСОВ НАЗАД