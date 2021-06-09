Даниил Медведев поделился эмоциями от выступления на «Ролан Гаррос».
Первая ракетка России добрался до четвертьфинала турнира впервые в карьере. Но в битве за полуфинал парижского «Шлема» Медведев в трех сетах проиграл Стефаносу Циципасу – 3:6, 6:7, 5:7.
«Практически история любви #грунт. До следующего года, «Ролан Гаррос», – написал Медведев в инстаграме.
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  • До «Ролан Гаррос»-2021 Даниил Медведев не выиграл в Париже ни одного матча.
  • Россиянин проиграл всего один сет на турнире до четвертьфинального матча против Стефаноса Циципаса.
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