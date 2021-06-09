Первый полуфинал Павлюченковой

До вторника Настя была не очень гордой обладательницей карьерного четвертьфинала «Шлемов»: она доходила до этой стадии на всех мэйджорах, но ни разу не попала в четверку сильнейших. Четвертьфинал «РГ»-2021 стал седьмым в ее карьере на «ТБШ», а 7 – волшебная цифра. Павлюченкова это доказала, хотя матч против подруги Елены Рыбакиной складывался очень тяжело.

В первом сете русской теннисистке пришлось делать обратный брейк, на тае Елена сразу оторвалась на 5 очков. Во второй партии переломным стал шестой гейм, в которой Павлюченкова с четвертой попытки сделала-таки брейк. Третий сет получился особенно упорным и продлился час, прежде чем Анастасии реализовала еще один брейк-пойнт, который по совместительству был матчболом – 6:7(2), 6:2, 9:7.

Ролан Гаррос Полуфинал Павлюченковой, финал Весниной и Карацева. 12-й день «РГ» 4 ЧАСА НАЗАД

Все геройства Павлюченковой при выходе в первый полуфинал «РГ»

За первый финал мэйджора Павлюченкова сразится с Тамарой Зиданшек. 23-летняя словенка оказалась сильнее одногодки Паулы Бадозы из Испании – 7:5, 4:6, 8:6.

Швёнтек не защитила титул

Из восьми четвертьфиналисток «РГ»-2021 шесть достигли этой стадии впервые, а уже до полуфинала доходила только Ига Швёнтек. Ее вылет ознаменовал, что топ-4 будет сплошь из дебютанток. В матче против Марии Саккари уже экс-чемпионка Парижа не была похожа на саму себя, а вот гречанка к концу матча демонстрировала космический уровень на подаче. Иге не помог даже длительный медицинский таймаут, хотя в счет для нее был достойным – 4:6, 4:6.

Швёнтек летела к защите титула «РГ», но споткнулась об Саккари

Чуть раньше польки отпала и еще одна суперюниорка – Кори Гауфф, которая уступила Барборе Крейчиковой – 6:7(6), 3:6. В конце чешка чуть не поплыла, когда сначала слила тройной матчбол на подаче, потом еще два – на приеме. Но решающую подачу Барбора взяла под ноль.

Медведев уступил Циципасу в новой классике

Даниил и Стефанос схлестнулись уже в восьмой раз в карьере и в третий – на мэйджорах (для полной коллекции теперь не хватает Уимблдона), причем на втором подряд. Хотя грунтовое преображение Медведева в этом июне действительно восхищало, Циципас объективно был фаворитом – он лучше играл на красном покрытии в последние годы и уже побывал в парижском полуфинале в 2020-м, а этой весной взял тысячник в Монте-Карло. Ну и – «спасибо» организаторам – матч прошел поздним вечером при пустых трибунах, так что Даниил остался без главной подпитки.

Медведев выдал множество красивых розыгрышей, но в решающие моменты всегда чуть сильнее и точнее оказывался Стефанос. В третьем сете Даниил повел было с брейком, но вскоре под ноль проиграл свою подачу, а при счете 5:6 еще и разбазарил 40-0. 6:3, 7:6(3), 7:5 – Циципас повторил результат French Open-2020.

Рейды Циципаса к сетке замучили Медведева – в полуфинале Стеф

В полуфинале Стефаноса ждет еще одно противостояние с большим потенциалом. Александр Зверев – единственный из 8 полуфиналистов в обеих разрядах, который в 1/4 финала вообще не столкнулся с проблемами. Алехандро Давидович Фокина сопротивлялся только первый сет – хотя, скорее, это сам Зверев паталогически не держал свою подачу. Когда он наладил этот элемент, лавочка закрылась – 6:4, 6:1, 6:1. Стефанос и Саша впервые сыграют на «Шлемах».

Настойчивый Зверев выбил пропуск в полуфинал за 1,5 часа

Надаль vs Джокович – старой классике быть

В пятницу Париж увидит два таких разных полуфинала: два некстгена в одном матче и два титана – в другом. Рафаэль Надаль в четырех сетах переиграл Диего Шварцмана. Да – в четырех! Рафа четырежды брал «РГ», не проиграв не сета, но никогда – дважды подряд. И во второй раз ему это помешал сделать аргентинец: в 2018-м в четвертьфинале он забрал первый сет, на этот раз – второй.

Три партии вышли для Короля грунта действительно напряженными, а вот в четвертой Диего внезапно настиг вирус Синнера/Музетти. Как и два юных итальянца двумя днями ранее Шварцман просто перестал сопротивляться, скушав баранку – 6:3, 4:6, 6:4. 6:0 в пользу Рафы.

Рафа проиграл сет, разозлился и размазал Шварцмана об грунт

Столько же сетов продлился и последний четвертьфинал. Маттео Берреттини находился в отличной форме, отдохнул – спасибо Роджеру Федереру – четыре дня и полный сил выскочил на Новака Джоковича. В первом сете он имел брейк-пойнт почти на каждом приеме, но Ноле все отыгрывал, а сам такими моментами не разбрасывался. После второй партии казалось, что и Берреттини сдулся, а тот взял и затащил Джоковича на тай-брейк, а их опытный серб почему-то в последних матчах не переваривает.

Маттео явно разогнался, но в четвертом сете его сбил вынужденный перерыв – из-за комендантского часа организаторам пришлось вывести болельщиков с трибун. При счете 6:5 Джокович решил, что еще раз испытывать судьбу на тай-брейке не стоит, заработал матчбол и с третьей попытки закрыл 1/4 – 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5.

КАКИМ БУДЕТ МУЖСКОЙ ФИНАЛ? Джокович – Циципас Джокович – Зверев Надаль – Циципас Надаль – Зверев

Ролан Гаррос Рафа проиграл сет, разозлился и размазал Шварцмана об грунт 4 ЧАСА НАЗАД