Серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль одержали победы в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2021. Рафа дожал аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0, а Ноле переиграл Маттео Берреттини из Италии – 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5.

Их очный матч в полуфинале станет 58-м – это самое богатое противостояние в истории АТР-тура. В настоящий момент Новак ведет 29-28, и Рафаэль может сравнять счет впервые с осени 2015 года.

Серб и испанец в девятый раз встретятся на «Ролан Гаррос» – это больше, чем на трех оставшихся «Шлемах» вместе взятых. В Париже тотальное преимущество у Рафы (7-1), в то время как на остальных «ТБШ» чуть впереди Ноле (5-3).

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Мужские полуфиналы состоятся 11 июня.

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