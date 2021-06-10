10 июня Анастасия Павлюченкова может стать первой с 2015 года финалисткой «Шлема» из России (тогда Мария Шарапова играла с Сереной на АО). Готовимся к первому полуфиналу Открытого чемпионата Франции вместе с Eurosport.

Как шли по сетке

Павлюченкова проводит выдающийся турнир – по ходу пяти матчей она отправила домой трех сеяных, в том числе одну из главных фавориток Арину Соболенко. Неудивительно, что прекрасная форма позволила Анастасии легко пройти первые два круга: обыграть по 2:0 Кристину Макхэйл из США и австралийку Айлу Томлянович. В третьем она как раз встретилась и разобралась с Соболенко – Арина выиграла первый очный матч на грунте в этом сезоне в Мадриде, а в Париже получила баранку.

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Дальше Павлюченкова провела два наиболее тяжелых матча, где ей каждый раз приходилось отыгрываться: Настя отставала на сет во встрече против Азаренко, а в четвертьфинале сет и брейк в третьей партии против Рыбакиной, но оба раза совершала бойкий камбэк.

Все геройства Павлюченковой при выходе в первый полуфинал «РГ»

У Зиданшек сетка, кажется, была чуть проще. В первом круге она переиграла пропустившую много времени из-за травмы и почти не игравшую на грунте Бьянку Андрееску, во втором – американку Мэдисон Брингл, в третьем отыграла сет и скрытый матчбол у Катерины Синяковой.

В четвертом круге Тамара легко расправилась с румынкой Сораной Кирстя – обидчицей Дарьи Касаткиной. Самым сложным оказался наиболее ответственный матч: Паула Бадоса была фаворитом и тоже никогда не играла в полуфинале «Шлема», поэтому девушки много нервничали и бились до последней капли пота. В итоге Зиданшек оказалась чуток сильнее – 8:6 в решающей партии.

Важные цифры

Павлюченкова и Зиданшек впервые сыграют в 1/2 на «РГ» и на «Шлемах» в целом.

Девушки ранее не встречались.

Анастасия занимает 32-е место в рейтинге WTA, Тамара – 85-я.

В последний раз представительница России играла в финале «Шлема» в 2015-м (Шарапова против Серены в Австралии).

Тамара Зиданшек Фото: Getty Images

Зиданшек – первая полуфиналистка мэйджора из Словении.

Павлюченкова 6 раз доходила на мэйджорах до 1/4, Зиданшек впервые прошла на турнире дальше 2-го круга.

Настя в обновленном рейтинге поднимется минимум на 22-ю позицию и станет первой ракеткой России. В случае выхода в финал окажется 18-й, если выиграет титул – 14-й.

Тамара точно прорвется в топ-50 (будет 47-й), обойдет Бадосу и станет 32-й в случае победы над Павлюченковой, а за титул будет награждена 23-й строчкой.

Кто что сказал

«Я хорошо отношусь к людям, но не даю слабину. Разумеется, я веду себя уважительно. Меня так воспитали родители, я очень уважительно отношусь к людям в целом. Вот почему я очень приветливая. К сожалению, зачастую у людей в туре не хватает воспитания, чтобы хорошо относиться к людям и здороваться.

Но когда я на корте, я делаю свою работу и сражаюсь, и я хочу уничтожить соперницу каждый раз, когда играю. Вот в чем разница», – заявила Павлюченкова после выхода в полуфинал.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

«Не скажу, что я удивлен. Я желал такого результата, потому что знаю, как хорошо она может играть на грунте, – рассказал тренер Зиданшек Мартин Чук. – Все говорят про ее форхенд. И я согласен – это мощное оружие. Но вообще считаю, что у нее есть пять пистолетов. Она может играть с форхенда, мы здорово улучшили бэкхенд, она может укорачивать, иногда выходит к сетке. Разнообразие подачи тоже стало лучше.

Это оружия, при помощи которых мы можем выстраивать тактику. У нее не только одна сильная сторона. И это мне нравится».

Котировки букмекеров

Победа Павлюченковой: 1,6

Победа Зиданшек: 2,41

Павлюченкова впервые за три матча идет фаворитом, и это оправданно. У российской теннисистки как минимум больше опыта, как максимум – больше знаний об участии в решающих стадиях «Шлемов». По игре Настя тоже выглядит предпочтительнее – на протяжении всего турнира играла невероятно агрессивно и не давала соперницам послабления. Она должна выйти в финал.

Где смотреть

Матч начнется 10 июня не ранее 15:00 (мск). В прямом эфире его покажет главный теннисный канал страны – Eurosport 1. Также игру можно посмотреть по подписке в приложении Eurosport.

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