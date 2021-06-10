Теннисисты из России Аслан Карацев и Елена Веснина уступили в финале открытого чемпионата Франции-2021 в смешанном парном разряде.

В решающей встрече они проиграли американке Дезайр Кравчик и британцу Джо Солсбери со счетом 6:2, 4:6, [5:10]. Матч продлился 1 час и 16 минут и завершился на чемпионском супер-тай-брейке.

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Русские теннисисты лучше подавали – пять эйсов против двух у соперников. Но Карацев с Весниной также больше допускали двойных ошибок – две против одной у Солсбери и Кравчик. Соперники показали одинаковую точность попадания первым мячом (по 67%), но на первой подаче пара из России взяла больше розыгрышей – 77% против 73% у Джо и Дезайр.

Для Кравчик и Солсбери это первый финал на «Шлеме» в миксте. Британец ранее побеждал на Australian Open-2020 в мужском парном разряде вместе с Радживом Рамом.

Карацев никогда ранее не выступал на таком уровне в смешанном разряде. Веснина в пятый раз выходила на корт в финале «Большого шлема» в миксте и уступила в четвертый раз.

Веснина и Карацев могли стать вторыми в истории чемпионами «Ролан Гаррос» из России в этом разряде. В 1993 году Евгения Манюкова и Андрей Ольховский взяли трофей в миксте.

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