Три российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»-2021.

В четверку лучших уже отобрались Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева, а Эрика Андреева и Полина Кудерметова разыграют в четвертьфинале еще одно место. Единственной спортсменкой не из России на стадии 1/2 будет либо чешка Линда Носкова, либо испанка Виктория Хименес-Касинцева.

В полуфинале Селехметьева сыграет с победительницей дерби Андреева – Кудерметова.

Шнайдер ждет зарубежную соперницу.

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