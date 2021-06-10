Три российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»-2021.
В четверку лучших уже отобрались Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева, а Эрика Андреева и Полина Кудерметова разыграют в четвертьфинале еще одно место. Единственной спортсменкой не из России на стадии 1/2 будет либо чешка Линда Носкова, либо испанка Виктория Хименес-Касинцева.
  • В полуфинале Селехметьева сыграет с победительницей дерби Андреева – Кудерметова.
  • Шнайдер ждет зарубежную соперницу.
Ролан Гаррос
Дух чемпионов-мушкетеров бережет «Ролан Гаррос». Кто они?
2 ЧАСА НАЗАД
«Дмитриева у микрофона». Теннис на ТВ СССР и России
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Ролан Гаррос
Павлюченкова идет по стопам Шараповой. Факты о полуфинале «РГ»
2 ЧАСА НАЗАД
Ролан Гаррос
Джокович погнался за мячом и упал плашмя на живот
3 ЧАСА НАЗАД