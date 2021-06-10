Три российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского «Ролан Гаррос»-2021.
В четверку лучших уже отобрались Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева, а Эрика Андреева и Полина Кудерметова разыграют в четвертьфинале еще одно место. Единственной спортсменкой не из России на стадии 1/2 будет либо чешка Линда Носкова, либо испанка Виктория Хименес-Касинцева.
- В полуфинале Селехметьева сыграет с победительницей дерби Андреева – Кудерметова.
- Шнайдер ждет зарубежную соперницу.
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