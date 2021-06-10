Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одолела словенскую соперницу Тамару Зиданшек и сыграет в финале «Ролан Гаррос»-2021.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 29-летней представительницы России. Павлюченкова трижды подала навылет против одного эйса у соперницы, обе допустили по три двойные ошибки. Анастасия реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Зиданшек – четыре из 11.
Павлюченкова оформила победу с первого же матчбола.
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- Павлюченкова впервые в карьере прошла в финал турнира «Большого шлема», у России не было финалисток с 2016 года.
- Анастасия поспорит за титул с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
- У «Ролан Гаррос» будет новая победительница – это стало известно после вылета действующей чемпионки Иги Швёнтек (Польша).
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