Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев в интервью Eurosport поделились ощущениями после финала в миксте «Ролан Гаррос».

Веснина: Мне кажется, что у нас просто не сложился второй сет, мы как-то потеряли нить игры. Инициатива была полностью у нас в руках. В миксте, в финалах «Больших шлемов», так и происходит. Один мяч здесь, один мяч там, и уже матч перевернулся.

Ролан Гаррос Веснина и Карацев уступили в финале микста на тай-брейке 5 ЧАСОВ НАЗАД

Журналист: Аслан, скажи, каково это. Ты первый раз в жизни играешь микст. Какие ощущения? Были мысли, что до финала сможете дойти?

Карацев: Нет, у меня не было таких мыслей. Я очень рад был с ней сыграть, она очень опытная, она делилась своим опытом. У нас удачно все сложилось.

Веснина: Она – это я.

Карацев: В финале я закосячил в конце, потерял концентрацию, вот и все.

Журналист: В любом случае турнир для вас сложился. Все хотят знать: в Токио ждем вашей пары?

Веснина: Ждите!

Журналист: То есть, будем считать, что «Ролан Гаррос» – хорошая подготовка перед Токио, и все козыри просто решили не выкладывать?

Веснина: Да. Мы так же, как с Макаровой на «Ролан Гаррос» в 2016 году проиграли, не раскрыли всех своих козырей.

Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли в финале Открытого чемпионата Франции-2021 в миксте. Они уступили Дезайр Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания) со счетом 6:2, 4:6, [5:10].

Веснина и Карацев могли стать вторыми в истории чемпионами «Ролан Гаррос» из России в этом разряде. В 1993 году Евгения Манюкова и Андрей Ольховский взяли трофей в миксте.

Веснина – чемпионка микста Australian Open-2016 с Бруно Соаресом. Также она выиграла «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014, Уимблдон-2017 и олимпийское золото-2016 в паре с Екатериной Макаровой.

Ролан Гаррос Веснина и Карацев вышли в финал микста «Ролан Гаррос» 08/06/2021 В 14:57