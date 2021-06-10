Российский женский теннис – культовый бренд, угодивший в результативную яму в последние несколько лет. Мария Шарапова, Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова – победительницы турниров «Большого шлема» в 2004-2014 годах, Динара Сафина, Елена Дементьева и Вера Звонарева – финалистки.

В середине десятых все резко рухнуло: в 2014-м Шарапова взяла свой пятый и последний «Шлем» («Ролан Гаррос»), а в 2015-м проиграла последний финал в Австралии Серене Уильямс. Потом Мария вляпалась в мельдониевое дело, и ее карьера пошла на спад вместе с успехами русского женского тенниса. Год спустя Елена Веснина побывала в полуфинале Уибмлдона, но на этом все – что касается «Больших шлемов».

2014-й: последний «Шлем» Шараповой и победа Кончиты

Ролан Гаррос «Ураааа»! Послание Павлюченковой фанатам после выхода в финал ЧАС НАЗАД

На первый план выходило талантливое поколение мужчин: в 2018-м Карен Хачанов выиграл парижский «Мастерс» и рванул в топ-10, спустя год к нему присоединился Даниил Медведев, который теперь с двумя финалами «ТБШ», тремя «Мастерсами» и Итоговым идет вторым в рейтинге ATP. Следом прорыв в десятку сделал Андрей Рублев, и, наконец, идеальную команду сформировал почти голливудский взлет Аслана Карацева.

У женщин все шло как будто без былого блеска. Дарья Касаткина подавала надежды и шла в десятке, но потом откатилась во вторую половину первой сотни и только начала возрождение трофеями на мелких турнирах. Титулы WTA брали Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова – бывшая и действующая первые ракетки России. Но на «ТБШ» все вылетали на ранних стадиях. Никого в топ-30 – привычная картина для нынешнего женского тенниса. Пока в 2021-м на корты «Ролан Гаррос» не вышла 29-летняя Анастасия Павлюченкова – не совсем ветеран, но точно не молодая надежда.

Анастасия установила рекорд «ТБШ» – она стала первой женщиной, сыгравшей более 50 мэйджоров до выхода в первый финал. Она дебютировала в 15 лет на Уимблдоне и проиграла Даниэле Гантуховой, а «Ролан Гаррос»-2021 стал для нее 52-м «Шлемом» в основной сетке. Предыдущее достижение принадлежало Роберте Винчи – ей понадобилось 44 турнира.

Павлюченкова выиграла уже семь матчей, три – у сеяных. Настя справилась с четвертой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко, прошла ее соотечественницу Викторию Азаренко, затем – Елену Рыбакину из Казахстана, которая высадила из сетки Серену Уильямс. Эти три матча получились самыми напряженными и заканчивались в трех сетах, причем счет третьей партии четвертьфинала – 9:7.

Полуфинал получился даже более легким: Павлюченкова играла против 85-й ракетки мира Тамары Зиданшек, также дебютантки данной стадии «ТБШ». Анастасия нейтрализовала сильный форхенд соперницы и заставила ее ошибаться – правда, и сама не была безупречной. Второй сет стал парадом типично мемного женского тенниса: соперницы пять раз отдали друг другу подачу. Но опыт Павлюченковой безальтернативно зарешал: при подаче на выход в финал она собралась и закрыла игру с первого матчбола.

«Ура-а-а-а», – по-русски написала Настя на камере. Благодаря крутому результату на «Ролан Гаррос» она вернется в топ-20 и станет первой ракеткой страны.

«Ураааа» от Павлюченковой Фото: Eurosport

Разумеется, это не полноценное возвращение русского женского тенниса на прежний уровень: результат нужно подтверждать и подтверждать, причем не только силами Павлюченковой. Но в этот уикенд и, пожалуй, до Уимблдона – вполне. В субботу Анастасия сыграет в финале, а Медведев, Рублев, Карацев и Хачанов уже готовятся к травяным турнирам.

Ролан Гаррос ⚡️ Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос» 2 ЧАСА НАЗАД