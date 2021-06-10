Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек в полуфинале «Ролан Гаррос» и оставила послание телезрителям на камере.
«Урааааа», – написала первая за пять лет российская финалистка «ТБШ». После победы над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Павлюченкова написала на объективе «Мяу».
- Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 29-летней представительницы России.
- Анастасия поспорит за титул с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
- Последнюю победу в финале «ТБШ» из российский теннисисток одерживала Мария Шарапова в 2015 году.
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