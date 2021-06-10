Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в интервью Eurosport поделилась впечатлениями от победы в полуфинале «Ролан Гаррос», вкладе брата в успех и ожиданиями от финала.

– Много раз говорили, что она чуть ниже рейтингом, это первый полуфинал для нас обеих. Конечно, ментально было непросто, я старалась дисциплинированно следовать своей тактике и быть по максимуму спокойной.

– В твоей команде брат. Что нового он привнес в твою игру?

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– На самом деле, он меня учит читать игру, как это странно ни звучит. Я, наверное, часто и много до этого уходила в эмоции во время матча и без дисциплины следовала плану игры, либо его вообще раньше не было. Супердисциплина во всем и тактические моменты, по ходу матча он тоже пытается иногда подкорректировать – меня иногда уносит. Вот это, я думаю, основное.

– Послезавтра финал. Что думаешь о соперницах?

– Мне кажется, Крейчикова более разнообразная. Она очень хорошо с лету играет, так как выступает в парах. У Марии, может, попроще теннис. Кто выиграет, тот выиграет, сейчас стараюсь по максимуму насладиться этим моментом, а завтра уже буду готовиться к финалу.

– Завтра выходной – что ты будешь делать?

– Конечно, тренироваться, как обычно! На самом деле, много работаем с физио, потому что есть микротравмы небольшие. Физио, восстановление, и, конечно тренировка – готовиться, – сказала Павлюченкова.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 29-летней представительницы России.

Последнюю победу в финале «ТБШ» из российский теннисисток одержала Мария Шарапова в 2014 году. Она же в 2015-м последней была в финале.

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