Опубликовано 10/06/2021 в 18:38 GMT | Обновлено 10/06/2021 в 18:38 GMT

В полуфинале «Ролан Гаррос» чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла представительницу Греции Марию Саккари в трех сетах. Крейчикова стала соперницей Анастасии Павлюченковой в финале турнира.

Счет по сетам – 7:5, 4:6, 9:7. Встреча продолжалась 3 часа и 19 минут. За это время Крейчикова подала 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. Саккари 2 раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

Финальный матч Крейчиковой с Павлюченковой состоится 12 июня.

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