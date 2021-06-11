Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл в полуфинале «Ролан Гаррос» у немецкого оппонента, 6-й ракетки ATP Александра Зверева – (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3).

Матч продолжался 3 часа и 50 минут. За это время грек 7 раз подал навылет против 11 эсов у немца, а также сделал в два раза меньше двойных: 3 против 7. Победитель встречи меньше оформил выигранных мячей: 35 против 43, а также анфорсов – 44 против 32.

В очных встречах теннисистов грек ведет – 6–2.

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Выход в финал стал для Стефаноса Циципаса первым на мэйджорах. Прежде он трижды останавливался в полуфиналах (Australian Open-2019, «Ролан Гаррос»-2020 и Australian Open-2021)

Вторую путевку в финал разыграют Новака Джокович и Рафаэль Надаль.

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