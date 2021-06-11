11 июня на «Ролан Гаррос» состоится, пожалуй, главный матч – несмотря на статус полуфинального. На центральном корте Парижа сойдутся великие Рафаэль Надаль и Новак Джокович, которые попали в одну половину сетки благодаря долгожданному прорыву молодежи: Даниил Медведев отвоевал у теннисных ветеранов вторую строчку рейтинга ATP.

Как шли по сетке

У Надаля, главного и вечного фаворита «Ролан Гаррос», никаких проблем не было: в пяти матчах он отдал только один сет Диего Шварцману – самому рейтинговому сопернику. На первой неделе – уверенные 3:0 по сетам с Алексеем Попыриным, Ришаром Гаске и Кэмероном Норри, в 1/8 столь же легко улетел талантливый и подающий надежды Янник Синнер – 7:5, 6:3, 6:0.

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Шварцман в четвертьфинале забрал вторую партию, но тоже не ушел без «баранки» – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0. Что удивительно – маленький аргентинец уже обыгрывал Рафу на грунте. Ему удалось трижды брейкануть испанца, но на общем счете это никак не сказалось. Надаль отлично готов к любимому турниру и имеет полное право раздумывать о 14-м титуле.

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Джокович без потерь прошел Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса и Ричардаса Беранкиса, а с 19-летним Лоренцо Музетти в четвертом круге возникли затруднения. Новак отдал две партии на тай-брейках, но потом юный итальянец испугался сам себя и затрясся. В итоге Новак забрал третий и четвертый сеты со счетом 6:1, 6:0 и вел 4:0 в решающем, но Музетти решил больше не мучиться и снялся.

Следующим итальянцем для топа был Маттео Берреттини, и там Джоковича тоже подвел тай-брейк – он выиграл 6:3, 6:3, 6:7(5), 7:5. С такой статистикой на тай-брейках выходить против Рафы опасно – сербу желательно тащить подачу соперника и не доводить до 6:6.

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Важные цифры

Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» рекордные 13 раз, Джокович – однажды в 2016-м.

Последний очный матч легенды провели в финале Рима меньше месяца назад – Рафа победил со счетом 7:5, 1:6, 6:3.

Предпоследний пришелся на финал «РГ»-2020: Надаль уничтожил соперника – 6:0, 6:2, 7:5.

Последняя победа Джоковича над Надалем состоялась в январе 2020-го – на харде ATP Cup он выиграл в двух сетах и принес сборной Сербии титул.

На уровне ATP игроки встречались 57 раз, по личным встречам минимально ведет Джокович – 29-28.

Статистика на «ТБШ» – в пользу Надаля: 10-6.

На грунте Надаль выиграл у Джоковича 19 матчей из 26.

Кто что сказал

«Это всегда большое испытание. Положительная сторона в том, что такие матчи заставляют показывать лучший теннис. Ты знаешь, что обязан это делать, если хочешь иметь шансы на успех и дальнейшее продвижение по турниру. И это хорошо, потому что мы живем ради таких моментов. Отрицательная сторона в том, что это очень сложно. Ты играешь против одного из лучших в истории», – заявил Надаль.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

«Это совершенно уникальный матч. Прямо скажу – нет испытания сложнее встречи с Надалем на грунте, на финальных стадиях «Большого шлема», на корте, где он добивался таких успехов. Сложнее не придумаешь. Когда выходишь с ним на корт, настроение совсем другое. Но поэтому наше соперничество получилось историческим. Наверное, я назову Рафу главным соперником в моей карьере. Эмоции перед матчем против него – любым матчем на любом покрытии – отличаются от всех остальных.

Но качество тенниса, который я показывал последние три-четыре недели на грунте – в Риме, Белграде и здесь, – добавляет мне хороших ощущений. Я уверен в себе. Верю, что могу выиграть. Иначе меня бы здесь не было. Мы проведем отличную битву», – слова Джоковича.

Котировки букмекеров

Победа Надаля – 1,38

Победа Джоковича – 3,20

Букмекеры предсказуемо ставят на фаворита – но все же учли статус Джоковича и не выкатили на победу Рафы коэффициент 1,1. Скорее всего, Новак возьмет сет у испанца, но в финал на представителя Некстгена отправится Надаль, сравняв счет по личным встречам.

Где смотреть

Матч начнется 11 июня не ранее 18:30 (мск). В прямом эфире его покажет главный теннисный канал страны – Eurosport 1. Также игру можно посмотреть по подписке на сайте и в приложении Eurosport. Будет и текстовая трансляция

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