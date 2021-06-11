В полуфиналах юниорского «Ролан Гаррос» выступали сразу три русские спортсменки.

Диана Шнайдер из России вылетела из турнира на стадии 1/2 финала. Четвертая сеяная Шнайдер уступила представительнице Чехии Линде Носковой в трех партиях со счетом 6:1, 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.

Еще одна русская теннисистка Эрика Андреева переиграла соотечественницу Оксану Селехметьеву со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (0). Во второй и третьей партиях Селехметьева подавала на матч, но каждый раз уступала гейм и в итоге под ноль проиграла на тай-брейке. На корте теннисистки провели 2 часа 35 минут.

Ролан Гаррос Krejcikova/Siniakova - Linette/Pera - Ролан Гаррос 39 МИНУТ НАЗАД

Финал между Андреевой и Носковой ориентировочно состоится в субботу, 12 июня.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» играла еще одна россиянка – Полина Кудерметова. Она проиграла Эрике Андреевой в четвертьфинале и вылетела из турнира.

Оксана Селехметьева не закончила выступления во Франции. В пятницу, 11 июня, она также сыграет в полуфинале юниорского парного разряда. В дуэте с филиппинской Александрой Эалой Оксана встретится с итальянками Элеонорой Альвизи и Лизой Пигато.

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