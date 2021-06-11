В субботу, 12 июня, Анастасия Павлюченкова выйдет на финал Открытого чемпионата Франции. Она сыграет за титул «Ролан Гаррос» на центральном корте Филиппа Шатрие с чешкой Барборой Крейчиковой. И Павлюченкова, и Крейчикова впервые дошли до такой высокой стадии турнира «Большого шлема».

Как шли по сетке

Павлюченкова убойным форхендом прорубила путь в первый финал «ТБШ»

Ролан Гаррос Павлюченкова сыграет с Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос» ДЕНЬ НАЗАД

Анастасия размялась в первых раундах на Кристине Макхейл и Айле Томлянович (девять проигранных геймов за два матча), а дальше вышла на двух белорусок. Стейси сенсационно выбила из турнира третью ракетку «РГ» Арину Соболенко, причем навесила ей баранку в решающей партии – 6:4, 2:6, 6:0. А следом Павлюченкова дожала в тяжелой игре двукратную чемпионку «Шлемов» Викторию Азаренко.

Но тяжелее всего Насте пришлось в четвертьфинале с Еленой Рыбакиной из Казахстана – 6:7(2), 6:2, 9:7, соперницы бегали по корту больше 2,5 часов. На этом фоне 1/2 против словенки Тамары Зиданшек получился более простым – 7:5, 6:3, и дебют в финалах «ТБШ».

Крейчикова и Саккари 3,5 часа определяли соперницу Павлюченковой

Барбора в первом круге с трудом выжила после проигранного стартового сета с Кристиной Плишковой, но затем уверенно прошла дальше – 5:7, 6:4, 6:2. Следом Крейчикова отдала лишь по пять геймов двум сеяным славянкам – Екатерине Александровой из России и пятой сеяной украинке Элине Свитолиной. А в четвертом раунде чешка разнесла американку Слоан Стивенс, а в 1/4 финала – Коко Гауфф. В полуфинале Крейчикова затянула гречанку Марию Саккари в трехсетовик и победила только в решающей партии – 7:5, 4:6, 9:7.

Важные цифры

Анастасия Павлюченкова, Россия, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Шесть лет теннисистки из России не выходили в финал турниров «Большого шлема». Последней была Мария Шарапова на Australian Open-2015.

Для Павлюченковой этот «Ролан Гаррос» – 52-й «ТБШ» в карьере. Она вышла в титульный матч и побила рекорд итальянки Роберты Винчи, которая добралась до первого финала (US Open-2015) после 44 «Шлемов».

Барбора Крейчикова стала первой теннисисткой за шесть лет, которая вышла в финал «Ролан Гаррос» и в одиночке, и в паре. Последней в 2015 году была ее соотечественница Люси Шафаржова.

Шестой год подряд Открытый чемпионат Франции выиграет теннисистка, которая ранее не побеждала на «Шлемах».

В пятый раз в Открытой эре парижскую корону возьмет девушка из-за пределов топ-10 мирового рейтинга.

Павлюченкова и Крейчикова никогда ранее не встречались между собой на корте на профессиональном уровне.

Кто что сказал

«У меня особый путь, у всех свои дороги. Не знаю, я просто счастлива, что попала в финал, стараюсь получать наслаждение. Я постоянно думаю о победе на турнире «Большого шлема». Думала об этом еще с юниоров, с самого раннего детства, когда только начинала играть в теннис. Это то, ради чего ты выходишь на корт, чего ты желаешь. Эти мысли постоянно крутятся в моей голове.

Я бы хотела двигаться дальше и достигать большего. Я рада, но все еще сконцентрирована и чувствую, что, может быть, могу стать лучше. Как минимум, это то, чего я сама хочу. Но определенно пытаюсь впитывать это, кайфовать как можно дольше и проживать этот особенный для меня момент», – сказала Анастасия Павлюченкова.

Барбора Крейчикова, Чехия, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

«Просто не могу описать, как я провожу все эти матчи и остаются спокойной. Мне повезло, что переняла это от отца, все идет от генов. Слава богу, папа очень взвешенный мужчина. Но очень важно держать эмоции на самом пике. Иван Лендл всегда играл с каменным лицом, успешно выступал на турнирах и достигал самых высот. Так что я не нервничаю. То, что выходит из меня, на самом деле, происходит у меня внутри. Рада, что у меня есть подобное качество. Оно отличает меня от соперниц по туру.

Анастасия – очень классная теннисистка, очень опытная. Раз она в финале, значит, наверное, хорошо играет и находится в ударе. Думаю, мы классно повеселимся. Рассчитываю получить максимум удовольствия, потому что даже не думала, что зайду так далеко по сетке на этом турнире. Рассчитываю испытать кайф, повеселиться и бороться до самого конца», – заявила Крейчикова.

Котировки букмекеров

Неожиданно в букмекерской компании Winline назвали фаворитом чешку, хотя она стоит ниже в рейтинге и затратила больше сил в полуфинале. Еще восемь месяцев назад Барбора находилась во второй сотне рейтинга WTA и играла на «Челленджерах», а теперь считается главной претенденткой на победу в финале над Павлюченковой.

Где смотреть

Решающий матч женского одиночного разряда начнется в субботу, 12 июня, в 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал Eurosport 1, по подписке игру Павлюченковой и Крейчиковой можно будет посмотреть на сайте и в приложении Eurosport. Текстовый онлайн на Eurosport.ru стартует даже раньше эфира – в 15:50 мск Руслан Хрипун разомнет для вас пальчики на клавиатуре.

ПАВЛЮЧЕНКОВА ВЫИГРАЕТ «РОЛАН ГАРРОС»? Конечно, Настя – чемпионка Нет, Крейчикова победит в финале

Ролан Гаррос «Есть небольшие микротравмы». Павлюченкова – о финале «РГ» ДЕНЬ НАЗАД