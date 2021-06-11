Корт Филиппа Шатрие
Барбора Крейчикова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – женский финал, 16:00 мск;
Александр Бублик/Андрей Голубев (Казахстан) – Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 6) – финал мужского парного разряда.
Ролан Гаррос
Рекорд Павлюченковой и релакс Крейчиковой. Все о финале «РГ»
Анастасия Павлюченкова, Россия, «Ролан Гаррос»
Фото: Getty Images
Корт №14
Люка ван Аш (Франция, 13) – Артур Филс (Франция, 14) – финал мужского юниорского разряда, 12:00 мск;
Линда Носкова (Чехия) – Эрика Андреева (Россия) – финал женского юниорского разряда;
Артур Филс/Джованни Мпетси-Перрикар (Франция, 4) – Мартин Катц/Герман Самофалов (Бельгия/Украина) – финал мужского парного юниорского разряда.
Корт №13
Александра Эала/Оксана Селехметьева (Филиппины/Россия, 1) – Мария Бондаренко/Амарисса Киара Тот (Россия/Венгрия, 8) – финал женского парного юниорского разряда, 12:00 мск.
Ролан Гаррос
Павлюченкова сыграет с Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
Ролан Гаррос
«Есть небольшие микротравмы». Павлюченкова – о финале «РГ»