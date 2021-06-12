Павлюченкова – в 1-м финале России за 6 лет

Павлюченкова убойным форхендом прорубила путь в первый финал «ТБШ»

Анастасия Павлюченкова и Тамара Зиданшек никогда не играли на уровне полуфинала турниров «Большого шлема», поэтому по негласным правилам женского тенниса стартовали с двух брейков в четырех первых геймах. Дальше ситуация чуть выровнялась, но при счете 40-40 в восьмом гейме Павлюченкова снова взяла чужую подачу и сама подавала на сет, но сама же разволновалась и отдала преимущество словенке. Но в гейме, который должен был переводить партию на тай-брейк, Тамара допустила две невынужденные, подарила русской теннисистке два сетбола и завершила все двойной ошибкой.

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Во втором сете соперницы опять устроили приколдесы с потерянными подачами и нестабильной игрой. Павлюченкова вела в середине партии со счетом 4:1, снова отдала гейм в атаке, вернула преимущество в финальном отрезке и все же подала на матч. 7:5, 6:3 – Анастасия дошла до финала «Ролан Гаррос» на 52-м «Шлеме» в карьере и установила рекорд WTA-Тура.

Крейчикова ушла с матчбола и прошмыгнула мимо Саккари

Крейчикова и Саккари 3,5 часа определяли соперницу Павлюченковой

Барбора Крейчикова и Мария Саккари тоже начали матч нервно (с трех брейков подряд) и тоже доигрались до счета 5:5. Но чешка просто выглядела увереннее в решающие минуты. Она потратила пять касаний ракетки, чтобы выйти вперед на подаче, надавила на соперницу так, что та сделала две невынужденные и двойную в одном гейме, и спокойно забрала стартовый сет.

Но Саккари меньше чем за 15 минут выиграла четыре гейма подряд и едва не расплескала гарантированную победу. Когда Барбора отыграла один брейк и приблизилась на минимальное расстояние, гречанка собралась и вышла подавать на второй сет. Крейчикова добралась до 40-40, но не заработала ни одного брейк-поинта и все же уступила партию.

В десайдере теннисисткам не хватило 12 геймов, хотя при счете 5:3 Мария даже получила матчбол, но напоролась на четкий виннерс соперницы. На двоих обе спортсменки допустили 111 невынужденных ошибок, но в нужный момент 16-го гейма Крейчикова дожала противницу и прошла в финал – 7:5, 4:6, 9:7.

Циципас докрутил Зверева в пятисетовой центрифуге

Циципас и Зверев выдали 3 шикарных удара за 10 секунд

Стефанос Циципас в первом полуфинале мужской сетки повел 2-0 так легко, что не верилось, что в этой половине встречались два выходца из некстген-серии. В первом сете Циципас забрал первую же подачу Александра Зверева и не подпустил того даже к брейк-поинтам. Во втором немец наоборот победил на гейме с преимуществом соперника, но не удержал его в середине партии, а затем снова не выдержал в затяжных ралли по 16 и 18 ударов – дважды по 6:3 в пользу Стефа.

Но дальше случилось волшебное превращение. Саша на характере сравнял счет по партиям (реализовал по одному брейк-поинту в каждом), а на десайдере лишь раз расслабился, отдал подачу после четырех невынужденных в одном гейме, и Циципас вцепился в разницу зубами. 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 – грек впервые в финале турнира «Большого шлема».

Джокович и Надаль выдали величайший матч

Космическая игра Новака на брейк-пойнте Рафы

Возможно, всех времен: четыре часа 13 минут стали эстетикой в исполнении легенд. Сперва казалось, что все пойдет по сценарию прошлогоднего финала – Надаль сразу повел 5:0. Джокович отыграл один брейк, но все-таки отдал сет, а потом максимально переломил игру. Он стал чаще атаковать и загнал Рафу в защиту, и испанец начал несвойственно ошибаться в визуально простых моментах.

Во второй партии Джокович отдал подачу один раз, Надаль – два, и серб сумел подать на сет и сравнять. Зато в третьей временами просматривался тот самый женский теннис: в общей сложности игроки брейканули четыре раза, причем отыгрывался всякий раз Рафа. Джокович не подал на сет при счете 5:4, и затем уже Надаль имел сетбол, но все перетекло на тай-брейк, который Новак наконец выиграл – после трех поражений от Музетти и Берреттини. Третий сет еще в большей степени проходил под диктовку серба. Как итог – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Джокович как никогда близок ко второму карьерному «Шлему».

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