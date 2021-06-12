Серена Уильямс уже четыре года не может выиграть турнир «Большого шлема». Повторению рекорда Маргарет Корт препятствуют неидеальное здоровье, несгибаемая молодежь и новый социальный статус. Американка пытается оспорить единоличное лидерство австралийки, но только больше буксует в гонке тщеславия – 39-летней Серене уже не вернуться.



24 – точно самое нелюбимое число Серены Уильямс. Эта цифра, как и рекорд по «ТБШ» Маргарет Корт – бельмо на карьере великой. Везде, куда она заявляется, на повестке не новая чемпионка, а мэйджоры американки. Серена никогда не оставит попытки, но надежд на повторение все меньше.

Маргарет Корт Фото: Eurosport

Вечные болячки

Ролан Гаррос Павлюченкова: «После падения не сразу поняла, что взяла гейм» 08/06/2021 В 19:26

Уже четыре года надежды спотыкаются о три фактора: здоровье спортсменки, глубина женского тура и новый статус мамы. С таким багажом даже Маргарет Корт понимающе развела бы руками и смирились: ей не стать самой титулованной теннисисткой мира. Но это же Серена. Жажда наживы сейчас как никогда сильна. «Я не думаю, что когда-либо действительно теряла эту конкурентоспособность, жажду борьбы. На самом деле, я чувствую, что сильнее, потому что я через многое прошла», – сказала Уильямс.

Победа на Открытом чемпионате Австралии-2017 еще на первых месяцах беременности стала последней крупной в одиночке, а еще принесла 23-й титул «ТБШ» – Серена установила рекорд в Новой Эре, переиграв свою же сестру. Потом она пропустила сезон, чтобы прийти в себя после родов, а затем проиграла четыре финала подряд (дабл-связку Уимблдон-US Open), дважды вылетала из 1/2, раз в четвертьфинале и пять раз была вне восьмерки лучших.

Младшей Уильямс уже 39, и болезни облепили ее тело. Из-за них она не раз за последние четыре года снималась с мэйджоров перед или во время турнира. Больше всего беспокойства вызывает ахилл, а еще колено, бедро, тромбы в легких, хронические мигрени, частые инфекции, порезы на ногах. И пальцев рук не хватит перечислить все.

Проблемы начались в сезоне-2010/2011 – его американке пришлось пропустить практически весь. В одном из ресторанов Мюнхена она наступила на битое стекло, разорвала сухожилия и упала в обморок от потери крови. Пришлось лечиться, наносить десятки швов и оперироваться. Но проблемы на этом не закончились: она перенесла легочную эмболию – блокаду артерий в легких. Из-за тромбоза Серене было сложно дышать.

Болезнь никуда не ушла и проявилась после рождения Олимпии. Сама беременность была легкой, но во время родов пришлось делать кесарево – у дочери начал снижаться пульс. Все прошло успешно, но Уильямс поняла, что не может нормально дышать. Врачи обнаружили в легких тромбы. В результате швы после операции разошлись, а препараты для разжижения крови привели к сильному кровотечению.

После эмболии теннисистка и сегодня регулярно принимает препараты, чтобы предотвратить образование тромбов, а на Australian Open-2019 привлекли внимание ее компрессионные чулки. «У меня были проблемы, и они никуда не делись. Наверное, мне придется следить за этим до конца карьеры, посмотрим», – объяснила Серена.

А годом позже, в начале августа 2020-го, Уильямс рассказала, что в период пандемии давние приступы мигрени возобновились из-за стресса. Изнурительная пульсирующая боль мешала спортсменке еще в начале карьеры – тогда отцу Серены Ричарду было трудно понять, почему ежедневные тренировки в Мичигане в жару доставляли боль дочери. «Мигрень – это не боль в колене, у нее нет внешних проявлений, – объяснила Уильямс. – Нельзя сказать: «Ой, пап, у меня мигрень. Я не буду играть». Люди такие: «Опухоли не видно, синяков – тоже. Потерпи». Я привыкла играть через боль».

Уильямс призналась, что во многих матчах у нее случаются приступы мигрени. Например, ее проигрыш Мартине Хингис в 2001-м в Сиднее. «Нельзя пойти на пресс-конференцию, где журналисты спросят, что случилось, и сказать, что был приступ мигрени. Я должна была придумать, как с этим справляться», – говорит Серена. С болезнью она активно борется и сегодня – принимает препарат Ubrelvy, который помогает облегчить боли во время приступов и бороться с симптомами.

Глубина WTA и семья

Здоровье – проблема конкретно Уильямс, но частые головные боли доставляют и соперницы. Женский тур всегда штормило, и до 2018-го оплотом некой стабильности как раз была Серена. С 2002-го она почти каждый год брала минимум один титул, а то и по три разом (2002, 2015). Конец ее гегемонии пришелся на расцвет и вариативность женского тенниса – глубина WTA не дает Серене взять «гранд-слэм».

Кто только не давал ей пощечин на «ТБШ»: Анжелик Кербер на Уимблдоне, Наоми Осака на US Open, а еще Симона Халеп, Бьянка Адрееску, Каролина Плишкова, София Кенин, Ван Цян, Анна-Каролина Шмидлова, Виктория Азаренко и наконец Елена Рыбакина в четвертом раунде «Ролан Гаррос»-2021.

Симона Халеп Фото: Getty Images

Если первые круги после возвращения американка проходит влегкую, то мысли о приближающемся трофее делают ее совершенно неконкурентоспособной – на решающих стадиях она вчистую отдает игру. Что было практически со всеми дамами выше. «Всем известно, что я очень хочу догнать Маргарет Корт по титулам на турнирах «Большого шлема». У нее их 24. Конечно, она играла в другую эпоху, и ее 24 «Шлема» сильно отличаются от нынешних. Тогда многое было по-другому. В Открытую эру стали появляться игроки вроде меня», – говорила Серена Уильямс.

Американка сама осознает причину своей уязвимости. Девушки с опытом уже не млеют перед статусом соперницы, а амбиции новеньких и отказ от авторитетов делают их непобедимыми – терять же все равно нечего. Здесь бы мужскому туру Некстгена поучиться, как свергать старичков. Продолжение борьбы за рекорды чревато потерей лица – к тому же, она сама может ментально скатиться после череды неудач.

Ярче всех это проиллюстрировала Наоми Осака, которая методично уничтожает Серену на быстрых кортах. Особо драматичным стал финал US Open-2018, где японка катком прошлась по Уильямс. За что в конце даже извинилась – слишком просто молодое дарование обыграло кумира. «Я знаю, что все болели за нее, – сказала Наоми болельщикам после победы. – Мне очень жаль, что все так закончилось. Я просто хочу поблагодарить вас за просмотр матча».

Вторит японке уже опытная Симона Халеп, которая до Уимблдона-2018 летела Серене в личке 2-9. Но королевский турнир она взяла играючи, в борьбе за титул перешагнув американку почти за час – 6:2, 6:2. Скорее не победу румынки, а проигрыш Уильямс агрессивно восприняли фанаты по всему миру: американка на любимом покрытии, да и против «клиентки» Симоны – ставка тогда проходила идеально. Твиттер в тот день обзавелся новым трендом: «#проклятаясерена».

Но не только болезни и соперницы отделяют Серену от цели жизни. В ее непростые отношения с рекордом вклинилась семья – и, в частности, дочь Олимпия. Серена всегда признавала влияние материнства на ее карьеру и тот факт, что она недостаточно участвует в жизни дочки. «Хотя я с ней каждый день ее жизни, я не так часто рядом, как хотелось бы. Будь то дома или на работе, найти баланс с детьми – настоящее искусство», – говорила Уильямс.

Уже не радость, наслаждение от тенниса и публики – только слепое стремление к рекорду Маргарет Корт держит Серену в WTA-гонке. «Я так близка к некоторым вещам, я просто чувствую, что почти у цели, – сказала она. – Я думаю, это то, что меня поддерживает». Теннис знает много примеров своевременного ухода: Мария Шарапова, Амели Моресмо, Жюстин Энен, Ким Клейстерс – они попрощались с кортами и фанатами после четырех-пяти лет с победы в финале последнего «ТБШ». И эта закономерность намекает, что 2021-й – скорее всего, последний шанс для Серены уйти на пике.

Другие тексты Eurosport.ru о теннисе:

Ролан Гаррос Научись получать удовольствие. Фактор, изменивший Павлюченкову 08/06/2021 В 18:53