Действующие легенды мирового тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль схлестнулись в полуфинале «Ролан Гаррос». Матч начался за три часа до наступления комендантского часа, однако соперники и близко не уложились в отведенный срок.

К началу четвертого сета матч должны были прервать, чтобы отправить болельщиков по домам, однако они затянули на трибунах песни: «Мы никуда не уйдем», – и власти Парижа пошли на беспрецедентные уступки.

Ранее ради освобождения трибун прерывали четвертьфинальный матч Новака против Маттео Берреттини. Тот жест вызвал море негодования болельщиков.

Ролан Гаррос Джокович ведет у Надаля 29-28 в личке. Все факты перед 1/2 12 ЧАСОВ НАЗАД

Джокович вел после трех сетов – 3:6, 6:3, 7:6(4).

В другом полуфинале Стефанос Циципас в пяти в сетах превзошел Александра Зверева.

Ролан Гаррос Джокович – Надаль, Зверев – Циципас. 13-й день «РГ» ВЧЕРА В 17:07