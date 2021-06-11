Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом «Ролан Гаррос»-2021. В безумном по накалу матче 1/2 он переиграл 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Матч продолжался 4 часа 13 минут.

В первом сете Надаль вел 5:0 и был в трех очках от того, чтобы повесить сопернику баранку. Джокович сумел сократить отставание, но все же отдал партию. Во второй серб дважды брейканул испанца и сравнял счет.

Третий сет был сумасшедшим – Джокович вел 5:4 и 30-0 при подаче на партию, но Надаль выиграл четыре очка подряд и сравнял. При 6:5 уже у испанца был сетбол, но Джокович дотерпел и вырвал сет на тай-брейке. В четвертом Надаль повел 2:0, но проиграл шесть геймов подряд.

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Баланс матчей Надаля на «Ролан Гаррос» стал 105-3 – он потерпел всего третье поражение, второе из которых от Джоковича (еще одно от Робина Содерлинга). Испанец побеждал в Париже четыре года подряд.

В финале Джокович сразится с греком Стефаносом Циципасом, который переиграл в своем полуфинале Сашу Зверева.

Новак может во второй раз выиграть «Ролан Гаррос», Циципас впервые сыграет за титул на «ТБШ».

Джокович в 6-й раз сыграет в финал «РГ».

Ролан Гаррос Джокович ведет у Надаля 29-28 в личке. Все факты перед 1/2 12 ЧАСОВ НАЗАД