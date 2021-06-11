Если пятничным вечером вы променяли битву Джоковича и Надаля на футбольный матч Италия – Турция, посиделку с друзьями, сон или другое времяпрепровождение, то допустили критическую ошибку. Эта встреча двух легенд – чистейший афродизиак, соковыжималка для нервов и предмет искусства, который прямо сейчас должны признать бесценным. Это было настоящее шоу.

Величие происходившего на корте Филиппа Шатрие легко доказать одним фактом: ради магии момента и ауры парижские власти плюнули на комендантский час и оставили зрителей на трибунах. Хотя у них, вероятно, не было выбора – если бы людей попросили покинуть арену в такой эмоциональный и напряженный момент, они бы съехали с катушек и устроили бунт.

Новак Джокович Фото: Imago

Ролан Гаррос Джокович нанес Надалю 3-е поражение в Париже и вышел в финал 3 ЧАСА НАЗАД

Фанаты стали важным элементом в антураже, хотя у них не было шансов оказаться на переднем плане, как это случилось в женском полуфинале Саккари – Крейчикова. Новак и Рафа не позволяли оторвать глаз от того, что происходило на корте – там один легендарный чемпион мешал другому переписать историю тенниса. Но провалил миссию.

Даже спустя час после матча сложно осознать, что между Надалем и кубком «Ролан Гаррос» встал кто-то третий. Учитывая ту легкость, с которой испанец ежегодно забирал трофей, казалось, их разлучит только глубокая старость Рафы. Но выяснилось, что возможны и другие варианты.

Чтобы обыграть Надаля на любимом парижском корте, нужно показать высочайший уровень и еще немного больше. Джоковичу это удалось. «Это был мой лучший матч на «Ролан Гаррос» и один из трех лучших за всю карьеру – в том, что касается и уровня, и атмосферы», – заявил Новак после матча. Он ни разу не лукавил.

Фундаментом для победы стала феноменальная игра Джоковича в обороне и смелые решения в атаке. Но все они пришли не сразу – в первые полчаса Новак не мог нащупать ритм, много ошибался и горел 0:5 с претензией на баранку. Многое поменялось еще в конце первой партии, которую Надаль в итоге выиграл не так легко – 6:3 с седьмого сетбола и счета 5:3, 40-40.

Главное, что удалось Новаку с начала второго сета – настроить прием и игру в обороне, а также минимизировать ошибки. Конечно, в условиях, когда соперника необходимо удивлять, они все равно проскакивали. Например, удивляло, как настырно Джокович раз за разом исполнял укороченные, а мячи предательски падали на трос. Вместе с тем в третьем сете Ноле приблизился к идеалу – допустил всего 10 невынужденных за 90 минут игры (у Надаля на том же отрезке было 23).

В целом по ходу матча серб был близок к уровню теннисиста-киборга: он почти не давал Рафе простых мячей, успевал и в фирменном стиле подкатывался ко всему, что летело на его половину, а также бросал фантастические свечки, которые стали его визитной карточкой. Из-за этого некоторые розыгрыши получились по-настоящему волшебными.

Если разбирать матч по косточкам, то в нем необходимо выделить пять эпизодов, сформировавших позвоночник для победы Новака:

хладнокровие серба в 7-м и 9-м геймах второй партии, где он суммарно отыграл пять брейк-пойнтов;

железные нервы на сетболе Надаля в третьем сете при счете 6:5: Новак не дрогнул и бросил часто не получавшийся дропшот;

катастрофическая ошибка Рафы на тай-брейке – удар с лета в аут с хавкорта, сделавший счет 5:3;

несколько удивительных попаданий в линию свечками в четвертом сете, закрепивших преимущество;

великолепная физика с конца второго по финал матча (в отличие от Надаля, Джокович ни разу не просел).

Итоговый результат привел к смещению полюсов на теннисной карте. Надаль потерпел всего третье поражение в Париже (при 105 победах), но усложнил для себя борьбу за корону. Потенциальные 21 «Шлем» и отрыв от преследователей (на один от Федерера и на три от Джоковича) теперь, скорее всего, превратятся в 20-20-19. И такой расклад почти наверняка сделает Новака фаворитом за величие по победам на «ТБШ».

Ко всему прочему серб в очередной раз доказал свою абсолютную универсальность: в отличие от главных соперников, он равноценно хорош на всех покрытиях – готов побеждать их где угодно и когда угодно. Дело осталось за малым – усмирить молодого грека в матче за титул.

Ролан Гаррос Фанам разрешили нарушить комендантский час ради Джоковича и Надаля 3 ЧАСА НАЗАД