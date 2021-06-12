13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале французского «Шлема» в матче с сербским теннисистом Новаком Джоковичем – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Король грунта не выиграет «Ролан Гаррос» впервые с 2016-го.

«Это спорт. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я старался изо всех сил. У меня были серьезные шансы – сетбол при счете 6:5, вторая подача Джоковича в третьем сете. В тот момент могло случиться что угодно. Потом я допустил двойную ошибку на тай-брейке, пропустил легкий удар с лета. Но правда еще и в том, что мы проводили безумные розыгрыши. Усталость тоже приходит. Такие ошибки могут случиться. Но если хочешь победить, то не можешь позволить себе совершать такие ошибки. Вот и все.

Сегодня был не мой день. Да, я боролся и приложил много усилий, но направление ударов сегодня было не очень эффективным. Такого игрока, который рано встречает мяч, тяжело выбить из позиции такими ударами. Это теннис. Игрок, который лучше приспосабливается к условиям, выигрывает заслуженно. Несомненно, Новак заслужил победу сегодня», – приводит слова Надаля официальный сайт ATP

Ролан Гаррос Павлюченкова в финале, Надаль – аут. Итоги 1/2 «РГ» ЧАС НАЗАД

В финале Джокович сразится с греком Стефаносом Циципасом, который переиграл в своем полуфинале Сашу Зверева.

Новак может во второй раз выиграть «Ролан Гаррос», Циципас впервые сыграет за титул на «ТБШ».

Ролан Гаррос Джокович одним матчем переписал историю. Он – король тенниса 8 ЧАСОВ НАЗАД