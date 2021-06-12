Опубликовано 12/06/2021 в 15:07 GMT | Обновлено 12/06/2021 в 15:20 GMT

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале одиночного женского разряда «Ролан Гаррос» чешке Барборе Крейчиковой со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

На счету россиянки 2 эйса, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Чешка настреляла 2 эйса, допустила 5 ошибок на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14.

Встреча стала первой официальной в очном противостоянии теннисисток.

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Помимо финала в одиночном разряде, Крейчикова сыграет в решающем парном матче.

На счету Павлюченковой 12 титулов WTA и 10 млн. долларов призовых.

Настя выиграла 3 титула «Большого шлема» на юниорском уровне.

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