Опубликовано 12/06/2021 в 12:47 GMT | Обновлено 12/06/2021 в 12:54 GMT

Российская теннисистка Оксана Селехметьева в паре с Александрой Эалой из Филиппин стала победительницей «Ролан Гаррос» в парном разряде среди юниорок.

В финале дуэт Селехметьевой и Эалы обыграл пару венгерки Амариссы Киары Тот и еще одной российской теннисистки – Марии Бондаренко. Оксана и Александра выиграли в двух сетах – 6:0, 7:5. Матч продолжался 1 час 8 минут.

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В одиночном разряде юниорского «Ролан Гаррос» россиянка Эрика Андреева сражалась за титул с представительницей Чехии Линдой Носковой. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Андреева уступила Носковой в двух партиях – 6:7, 3:6.

Ранее 18-летняя Селехметьева выигрывала титул юниорского US Open-2019 в парном разряде с Камиллой Бартоне из Латвии,

Также Оксана доходила до четвертьфинала юношеской Олимпиады-2018 и финала юниорского Уимблдона-2019 в парном разряде.

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