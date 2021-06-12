Победы на турнирах «Большого шлема» всегда пропитаны болью и преодолением с множеством препятствий на пути. Особенно если это касается не таких топов, как Серена или Роджер, а игроков без внушительного списка трофеев. В этом отношении «Ролан Гаррос» в последнее время стал отличным полигоном для таких историй – в 2021 году турнир в шестой раз подряд обрел новую чемпионку.

Крейчикова и Павлюченкова прошли длинный путь, чтобы вспорхнуть в этом году в решающий матч одиночного разряда. Обе уже немолоды по теннисным меркам: Насте – 29, Баборе – 25. Россиянке долго не везло с сеткой, и она затратила целые 52 попытки на этот финал. Четыре года назад из-за травм и депрессии она вовсе хотела если не бросить теннис, то взять длительную паузу в выступлениях.

Ролан Гаррос Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос» 4 ЧАСА НАЗАД

«В 2017-м я поняла, что выгорела: не получала удовольствия ни от тенниса, ни от жизни; ничего не радовало, полный тупик. Собиралась заморозить рейтинг, чтобы разобраться в себепонять. Тогда обратилась за помощью, набрала много книг, читала, думала, проводила много времени одна. Это помогло! Хорошо, что не бросила теннис – если бы лежала овощем и смотрела в потолок, то было бы только хуже», – призналась Павлюченкова.

Из тупика Настю вывело расставание с деспотичным тренером Сэмом Сурмиком и возвращение в команду брата Александра. Он помог сестре не зацикливаться на результате, а вернуть детское ощущение удовольствия от тенниса. Благодаря этому Настя провела лучший турнир в карьере и ворвалась в финал.

Анастасия Павлюченкова, Россия, «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Крейчиковой оказалось так же непросто: в 2017-м она потеряла близкого человека и тренера Яну Новотну, которая умерла в 49 лет от онкологии. Победительница Уимблдона-1998 долго жила во Флориде, но 10 лет назад вернулась в родной Брно и заметила молодую и талантливую Барбору. Советы чемпионки, специализировавшейся на парном разряде, помогли Крейчиковой стать таким же успешным парным игроком. На счету воспитанницы две победы на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в 2018 году в дуэте с Катериной Синяковой. В этом году Барборе предстоит еще один финал в паре.

«Перед смертью Яна напутствовала меня на победу на турнире «Большого шлема». Ее слова постоянно крутятся у меня в голове и мотивируют. Господи, как же я по ней скучаю… Я посвящаю победу Новотной, без нее мне было сложно выйти на этот уровень», – расплакалась чешка после победы в финале над Павлюченковой.

Решающий матч между Барборой и Настей получился таким напряженным, что пройди игра в вечернюю сессию, то фонари можно было не включать. Отсюда и два зеркальных сета. В первой партии Крейчикова втянула россиянку в затяжные розыгрыши, тогда как Настя пыталась действовать агрессивно и забить соперницу. Чешка легко тащила все мячи и испепеляла подачей в первый квадрат – Павлюченкова никак не могла ее прочитать.

Барбора Крейчикова Фото: Getty Images

Во второй партии москвичка сменила тактику – точнее, задействовала подход соперницы с затяжными розыгрышами, укороченными и полусвечками под заднюю линию. Уверенность и концентрация мигом выветрились из непроницаемой Барборы, она стала сорить ошибками, особенно с бэкхенда. В конце второго сета статистика ошибок слева у чешки была катастрофической – 12:1.

Во многом решающий момент в противостоянии наступил при счете 5:1 в пользу Павлюченковой во второй партии. Настя потянула внутреннюю поверхность левого бедра и вызвала физиотерапевта. Поврежденный участок тела забинтовали, но в дальнейшем россиянка уже не двигалась так легко. Повреждение оказалось не катастрофическим, но наложилось на безумный марафон этого турнира – как и Крейчикова, москвичка тоже прошла далеко в паре и слетела только в полуфинале.

При счете 3:2 в свою пользу в решающей партии Павлюченкова вдруг остановилась и позволила сопернице выиграть два гейма под ноль. Тот самый момент, когда двигатель закипел на сумасшедшей жаре. Настя героически отыграла три матчбола, но на этом лимит подвигов исчерпался. Она выложилась в Париже на 120% – возможно, даже больше, чем ожидала от себя.

Обе соперницы были достойны победы в финале по уровню тенниса и усилиям для попадания в решающий матч. Крейчикова исполнила напутствие тренера и близкого друга, а также стала первой за 40 лет победительницей «Ролан Гаррос» после Ганы Мандликовой. Настя же обрела внутреннюю гармонию. Иногда это не менее важно, чем высокая строчка рейтинга или заветный трофей.

Ролан Гаррос Павлюченкова в финале, Надаль – аут. Итоги 1/2 «РГ» 13 ЧАСОВ НАЗАД