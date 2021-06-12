Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев не смогли забрать титул в парном разряде «Ролан Гаррос». В финале они уступили именитым французам Николя Маю и Пьер-Южу Эрберу – 6:4, 6:7(1), 4:6.
Во втором сете Бублик и Голубев вели с брейком 5:4 и подавали на титул, но не удержали подачу. Они превзошли соперником по эйсам (6-4), но чаще ошибались на подаче (2-5)
- Это был первый финал «ТБШ» для Бублика и Андрея.
- Маю и Эрбер выиграли пятый совместный мэйджор, они обладатели карьерного «Большого шлема»
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