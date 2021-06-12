Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев не смогли забрать титул в парном разряде «Ролан Гаррос». В финале они уступили именитым французам Николя Маю и Пьер-Южу Эрберу – 6:4, 6:7(1), 4:6.

Во втором сете Бублик и Голубев вели с брейком 5:4 и подавали на титул, но не удержали подачу. Они превзошли соперником по эйсам (6-4), но чаще ошибались на подаче (2-5)

Это был первый финал «ТБШ» для Бублика и Андрея.

Маю и Эрбер выиграли пятый совместный мэйджор, они обладатели карьерного «Большого шлема»

Ролан Гаррос Казахстанцы Бублик и Голубев вышли в финал парного «РГ» 10/06/2021 В 12:37

Итоговый турнир ATP пары Маю и Эрбер, на полгода прекращавшие играть друг с другом, победили на Итоговом турнире 17/11/2019 В 17:21