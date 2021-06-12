Анастасия Павлюченкова подвела итоги своего выступления на «Ролан Гаррос»-2021. Российская теннисистка впервые в карьере дошла до финала, где уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.

– Первый финал «Большого шлема» – что было в голове накануне? Смогла ли выспаться перед финалом? С какими мыслями и ощущениями подходила к матчу?

– Последние пару дней я была такая уставшая, что и спалось хорошо, и вчера весь день была расслабленной. Не получилось толком потренироваться, потому что чувствовалась немного усталость, где-то уже микротравмы беспокоили. Но, тем не менее, две очень позитивные недели для меня, первый финал «Шлема» особенно.

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– Показалось, что ранний брейк в начале матча сыграл против тебя. Так ли это?

– Я была очень рада своему началу, потому что волнение присутствовало, но, когда вышла на корт, у меня получилось практически все, что я хотела делать, и это было очень позитивно. У Барборы такой стиль игры, что практически нет ритма. То есть она или много делала ошибок, или потом все забивала. Так что я не понимала особо, как она и что будет делать.

– Ты во втором сете дернула мышцу. Как травма повлияла на твою игру в третьем сете?

– У меня с третьего круга все не очень с ногой. Все началось еще в матче с Ариной Соболенко, где меня беспокоило колено, и от этого идет много других травм, которые я компенсирую ногой. Уже против Арины мне пришлось заматывать ногу, и я не знала, как все будет дальше, потому что чувствовала себя не очень. И матч за матчем благодаря физиотерапевту, который меня поддерживал и склеивал, я продержалась до финала. И здесь нога уже не выдержала.

– Давай о приятном: к тебе приехали друзья. Расскажи, как встретились, пообщались.

– Это просто безумие, потому что, когда я вышла в полуфинал, мне звонят друзья: «Мы сделали ПЦР-тест». Я говорю: «Ну, хорошо, я тут тоже их делаю каждые пять дней». Они отвечают: «Нет, ты не поняла, мы летим в Париж». Это двое друзей из Дубая, и сегодня в шесть утра буквально на один день прилетела подруга из Америки. Поэтому я пошутила на награждении, что, наверное, они думают, будто это первый и последний финал, и решили прямиком [прибыть на матч]. Мои друзья такие же спонтанные, как я, за это я их и люблю.

– Расскажи о ближайших планах.

– В планах восстановление, это 100%, потом побыть чуть-чуть дома, в Москве, буквально пару дней. Сейчас начинается травяной сезон, через 10 дней или две недели уже Уимблдон. Так что планы – сыграть хотя бы один турнир на траве до Уимблдона.

Павлюченкова уступила со счетом 1:6, 6:2, 4:6. Прежде она не проходила дальше четвертьфиналов на «Шлемах».

В мужском финале сойдутся Новак Джокович и Стефанос Циципас.

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