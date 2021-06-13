«Ролан Гаррос» максимально приблизился к завершению. После жеребьевки просматривался финал представителя молодого поколения с кем-то из Биг-3, что и произошло: из Некстгена в финал предсказуемо отобрался Стефанос Циципас, но его соперник – отнюдь не Рафаэль Надаль, идущий за 14-м титулом французского мэйджора. Это Новак Джокович, который сокрушил Надаля и готов взять карьерный «Шлем» второй раз в карьере.

Как шли по сетке

Джокович без потерь прошел Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса и Ричардаса Беранкиса, а с 19-летним Лоренцо Музетти в четвертом круге возникли затруднения. Новак отдал две партии на тай-брейках, но потом юный итальянец испугался сам себя и затрясся. В итоге Новак забрал третий и четвертый сеты со счетом 6:1, 6:0 и вел 4:0 в решающем, но Музетти решил больше не мучиться и снялся.

Ролан Гаррос Надаль прокомментировал поражение от Джоковича в 1/2 «РГ» ВЧЕРА В 06:42

Следующим итальянцем для топа был Маттео Берреттини, и там Джоковича тоже подвел тай-брейк – он выиграл 6:3, 6:3, 6:7(5), 7:5. Но против Рафаэля Надаля тай-брейк заработал, как и все остальное. Новак едва не проиграл под ноль первый сет, но отыграл один брейк, а потом не позволил суперфавориту взять даже партию – 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2.

Лучшие моменты величайшей победы Джоковича над Надалем

Циципас прошел с 3:0 Шарди и Мартинеса Портеро, проиграл сет Джону Изнеру, затем визуально легко справился с Пабло Каррено Бустой и Даниилом Медведевым. В полуфинале против Александра Зверева грек повел 2:0, но позволил немцу вернуться в игру, хотя смотрелся увереннее и вариативнее. Он выгрыз победу в пятой партии – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3 – и пробился в финал.

Циципас и Зверев думали, что финал будет с Рафой, и не спешили

Важные цифры

Циципас впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема».

Джокович может стать первым в Открытой эре и третьим в истории (после Рода Лэйвера и Роя Эмерсона), кто выиграет все четыре «Шлема» по два раза.

Победа принесет сербу 19-й титул «ТБШ», у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – по 20.

Статистика личных встреч Джоковича и Циципаса – 5-2 в пользу Новака.

Игроки трижды встречались на грунте (в последний раз – в мае 2021-го), все три раза победил Джокович.

Циципас побеждал сербского теннисиста только на харде.

Кто что сказал

«Мой организм хорошо восстанавливается, и мой физио мне поможет прийти в себя к финалу. Форсировать ничего не буду. Я знаю, что должен делать. Циципас не сбавит обороты. Он сейчас возглавляет чемпионскую гонку, грунт – его лучшее покрытие. В прошлом году мы провели выдающийся полуфинал. Мне нужны будут все силы», – оценил Джокович нового соперника после победы над Надалем.

Новак Джокович Фото: Imago

«Для меня это важнейший момент. Я с детства смотрел «Ролан Гаррос», это был любимый турнир моего тренера, я с ним вырос, мы всегда следили за ним. Мои эмоции после матча были связаны с этим достижением, но и с моим тренером. Он сейчас в Афинах и уверен, что гордится мной. В финале я все свое тело оставлю на корте. Пора показать, что я могу сыграть и с Надалем, и с Джоковичем, которые уже не один раз добивались тут успехов. С нетерпением жду этот вызов и возможность ответить на него», – сказал Циципас.

Котировки букмекеров

Победа Джоковича – 1,32

Победа Циципаса – 3,55

Аналитики выкатили адекватные коэффициенты на победу опытнейшего фаворита. Как бы убедительно ни шли по сетке молодые теннисисты, в дебютных финалах у них непременно трясутся колени. Примеры – и Доминик Тим с Даниилом Медведевым (причем не только в первом финале), и Александр Зверев. Циципас также не похож на спортсмена со стопроцентно закаленной менталкой, хотя в его теннисных скиллах на грунте и не только не сомневается никто.

Где смотреть

Матч начнется 13 июня не ранее 16:00 (мск). В прямом эфире его покажет главный теннисный канал страны – Eurosport 1. Также игру можно посмотреть по подписке на сайте и в приложении Eurosport. Будет и текстовая трансляция

КТО ВЫИГРАЕТ «РГ»-2021? Джокович оформит 2-й карьерный «Шлем» Циципас возьмет «Шлем» с 1-го раза

Ролан Гаррос Павлюченкова в финале, Надаль – аут. Итоги 1/2 «РГ» ВЧЕРА В 06:13