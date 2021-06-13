Чешская теннисистка Барбора Крейчикова после победы на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде забрала и парный трофей, выступая с соотечественницей Катериной Синяковой.

Чешские теннисистки играли в финале против польки Иги Швёнтек и американки Бетани Маттек-Сэндс, матч завершился со счетом 6:4,6:2.

Все спортсменки обошлись без эйсов, зато будущие чемпионки настреляли аж восемь двойных ошибок – против всего одной у соперниц. Крейчикова и Синякова реализовали пять брейк-пойнтов из семи, у Швёнтек и Маттек-Сэндс – два из четырех.

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В одиночном финале Крейчикова обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:1, 2:6, 6:4.

В парном разряде Крейчикова и Синякова уже побеждала на «Ролан Гаррос» в 2018 году, тогда же они выиграли Уимблдон.

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