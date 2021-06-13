Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции-2021. В финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса в пяти сетах – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 4 часа 12 минут.

В первом сете Новак отыграл сетбол при счете 4:5, сделал брейк, но не подал на партию. На тай-брейке серб уступал 0:4, также заработал сетбол, но проиграл. Во втором сете Новак допустил 10 невынужденных ошибок при двух у Циципаса и разгромно отдал партию.

Казалось, серб так и не вернется в игру, но ему это удалось. В шестом гейме третьего сета он с пятой попытки взял подачу соперника и сделал счет 2:1. Четвертая партия началась с двух брейков Джоковича, который уверенно перевел матч в решающий сет.

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В пятой партии многократному чемпиону удалось сделать быстрый брейк, благодаря чему он довел матч до победы.

Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть все турниры «Большого шлема» минимум по два раза.

Джокович выиграл «Ролан Гаррос» во второй раз в карьере и впервые за 5 лет.

Всего это 19-я победа серба на «ТБШ», он всего на один титул отстает от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, у которых по 20 трофеев.

Счет личных встречи между Циципасом и Джоковичем стал 5-3 в пользу Новака.

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