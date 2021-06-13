Новак Джокович стал победителем «Ролан Гаррос»-2021, обыграв в финальном матче Стефаноса Циципаса со счетом 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Серб выиграл Открытый чемпионат Франции во второй раз в карьере. Он стал первым теннисистом Открытой эры, который выиграл каждый мэйджор минимум дважды. У Новака 8 титулов Australian Open, 3 Уимблдона и 2 US Open.

За всю историю двойной карьерный «БШ» собрали Рой Эмерсон и Род Лэйвер, но первый все свои титулы выиграл в Любительскую эру, Лэйвер – первый карьерный (он же – календарный) также собрал до Открытой эры.

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Джокович – 19-кратный победитель турниров «Большого шлема». Его отделяет один титул от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

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