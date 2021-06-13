«Было много разговоров о том, что новое поколение придет на наше место, но в действительности этого до сих пор не происходит, – заявил Новак Джокович перед финалом Australian Open-2021. – Мы можем говорить об этом изо дня в день, но при всем моем уважении у них еще много работы. Они будут лидерами тенниса в будущем, но я не собираюсь стоять здесь и все им отдавать. Я заставлю их рвать задницы».

Серб высказался достаточно жестко, но, как оказалось, абсолютно по делу. После того интервью он выиграл оба «Больших шлема», раскидав в финалах молодых звезд нового поколения – Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса. В титульном матче в Австралии преимущество Новака не вызвало сомнений – Медведев банально не попал в игру и ни разу не напряг первую ракетку мира. Во Франции ситуация оказалась диаметрально противоположной, но лучше подсветила проблемы юных игроков.

Ролан Гаррос Джокович выиграл 19-й «ТБШ» и почти настиг Федерера с Надалем 4 ЧАСА НАЗАД

Циципас – один из молодых активистов, выступающих против легендарных топов. «В нашем поколении много отличных игроков, у всех разный стиль. Думаю, в ближайшие годы мы увидим классный теннис и интересную борьбу за первую строчку и большие титулы. Это будет намного интереснее того, что сейчас делает большая тройка», – говорил Стефанос. Грек неоднократно высказывался в духе, что Новаку, Рафе и Роджеру пора на покой, что они себя исчерпали и должны уступить дорогу новому поколению.

Джокович не согласился с мнением Стефаноса, а на «Ролан Гаррос» получил возможность доказать греку его неправоту в максимально военных условиях – в финале «Шлема». Причем теннисисты находились как никогда в равных обстоятельствах: Циципас и Джокович – лучшие после Надаля игроки грунтового сезона, оба провели тяжелые полуфиналы против Рафы и Зверева соответственно.

Первый сет решающего матча – абсолютно качельная история, когда победить мог как тот, так и другой. В решающий момент Стефанос сыграл успешнее. Что же, всякое бывает. Но уже во втором сете преимущество грека приняло космические масштабы: он порхал по корту, вообще не ошибался (две невынужденные против десяти у Ноле) и был действительно великолепен. Перед началом третьей партии для большинства игроков в туре ситуация была близка к критичной: мало что получается, эмоции на нуле, сил почти нет. Но именно такие критические моменты отличают великих чемпионов от задравших нос некстгенов.

Стефанос Циципас Фото: Getty Images

«Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего», – мудрость из «Милого друга» Ги де Мопасана идеально характеризует положение и действия Джоковича. Вместо паники или агрессии он выбрал простой способ вернуться в матч – расслабился и доверился моменту. И это помогло ему нащупать свою игру: сначала Новак перестал грубо ошибаться, приманил уверенность в своих силах, а вместе с этим совсем подтянул внутренние физические резервы.

Что сделал Циципас, когда в его действиях случился небольшой провал? Правильно: заистерил и дал волю негативу, который разрушил весь тот классный теннис, который он показывал прежде. И это проблема не одного только Стефаноса. Сколько с эмоциями боролся и борется Медведев, как подводят нервы Рублева и Зверева, как по этой причине на глазах разваливаюся другие яркие тинейджеры?

Лучшие моменты финала, в котором Джокович собрал двойной «БШ»

Джокович, Надаль и Роджер – легенды не только из-за высокого уровня игры, но по большей части из-за ментальной устойчивости. И одно только это преимущество позволит им еще очень долго оставаться на вершине. Пока молодые болтают и шлифуют умения на тренировках, лидеры ATP продолжают совершенствоваться внутренне и ловят дзен тогда, когда это нужно сильнее всего.

В результате Новак не только блестяще играет, но и намного лучше отвечает за свои слова перед молодыми. Пока они только собираются его поджать, он копит победы на «Шлемах» и подбирается к другим легендам. Кажется, все самое интересное в мужском теннисе только впереди.

Ролан Гаррос 2-й карьерный «Шлем» Новака или 1-й титул Циципаса? Все о финале 14 ЧАСОВ НАЗАД