Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA. Девушка вышла в финал «Ролан Гаррос», в результате чего поднялась с 32-го места на 19-е.

Павлюченкова проиграла в финале чешке Барборе Крейчиковой. По итогам «Ролан Гаррос» Крейчикова поднялась с 33-й позиции на 15-ю.

Аслан Карацев поднялся на две строчки в рейтинге ATP – с 26-й на 24-ю. Карацев покинул «РГ» во втором круге, когда уступил Яннику Синнеру. В миксте Карацев с паре с Весниной дошли до финала, где уступили Дезире Кравчик и Джо Сэлсибери.

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Даниил Медведев остался на втором месте, Карен Хачанов опустился на две позиции (с 25-й на 27-ю).

Расположение сил в топ-10 обоих рейтингов не изменилось.

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