Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что потерял бабушку перед матчем с Новаком Джоковичем в финале «Ролан Гаррос».

«В жизни важнее всего не победы или поражения. Суть в том, чтобы получать удовольствие от каждой секунды – будь ты один или с другими. Прожить наполненную смыслом жизнь без страданий и унижений. Поднимать трофеи и праздновать победы – это что-то, но еще не все.

За пять минут до выхода на корт моя любимая бабушка проиграла битву за жизнь. Мудрая женщина, чья вера и в жизнь и готовность делиться не сравнится ни с одним другим человеком, которого я только встречал. Важно, чтобы в мире было больше таких людей, как она. Такие люди заставляют тебя оживать, заставляют мечтать. И я хочу сказать, что независимо от итога, обстоятельств и ситуации, это полностью посвящается ей и только ей. Спасибо за то, что вырастила моего отца. Без него все это было бы невозможно», – написал Циципас в инстаграме.

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Стефанос Циципас уступил Новаку Джоковичу в финале «Ролан Гаррос» в пяти сетах – 7:6 (6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Счет личных встречи между Циципасом и Джоковичем стал 5-3 в пользу Новака.

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