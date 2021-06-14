Комментаторы каналов Eurosport Вадим Кольцов и Илья Рывлин подвели итоги парижского «Большого Шлема», обсудили матчи второй недели, включая, конечно же, финалы, побеседовали о неожиданностях женской сетки, немного поспорили о противоречивых моментах турнира и порассуждали, чего можно ожидать от травяной части сезона.

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