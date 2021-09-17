Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала слова Шамиля, связавшего ее прорыв с отсутствием травм. Оказалось, что даже на прорывном «Ролан Гаррос» ей пришлось играть на таблетках и это не единственная проблема.

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– Тарпищев сказал, что ваш прорыв обусловлен отсутствием травм. При этом часто проскакивают новости о повреждениях. Когда вы последний раз чувствовали себя полностью здоровой?

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– Точно не в этом году. Шамиль Анвярович говорит так, потому что помог мне – нашел популярного в Москве китайца. Тот помог с плечом, с которым у меня была проблема с 19 лет и из-за которого я не могла подавать. Но Шамиль Анвярович забывает, что у меня больше года болит колено – то лучше, то хуже. К сожалению, это опять же мой непрофессионализм до конца, потому что в 2020-м я не взяла достаточную паузу и не лечила колено как надо. Беру эту ответственность на себя, потому что только я могу это контролировать. Сейчас у меня в планах на конец сезона поехать к своему физио в Испанию и лечить колено, потому что если я не возьму паузу, так оно и будет – то лучше, то хуже.

На самом деле «Ролан Гаррос» я играла на таблетках. Весь турнир провела на обезболивающих, потому что очень сильно болело колено. Там достаточно жесткий грунт, плюс ты когда скользишь, вся нагрузка идет на колено. И вот был такой критичный момент в матче с Соболенко, когда к третьему сету я поняла, что не могу просто приземляться на ногу после подачи. Тогда я после второй партии пошла с врачами за корт, и они мне тейповали ногу, потому что из-за колена у меня уже пошла проблема в другом месте в ноге.

Если бы не физио, которого мы тогда с Рыбакиной шэрили и который меня склеил к финалу, то, к сожалению… Тогда даже расплакалась. Помню, брату сказала, когда обыграла Соболенко: «Я так классно играю, но мне кажется, что не выдержу весь турнир». Тогда мне действительно было очень неприятно и обидно, потому что понимала, что я могу очень далеко пройти. Чувствовала себя в форме, но…

Кстати, после полуфинала в Мадриде я не смогла сыграть Рим и Сербию, где была первой сеяной, из-за того, что надорвала чуть-чуть пресс. Но самое основное – колено, которое так до конца не проходит, – рассказала Анастасия в интервью Eurosport.ru.

В начале июня Павлюченкова дошла до финала одиночного женского разряда «Ролан Гаррос», где уступила чешке Барборе Крейчиковой – 1:6, 6:2, 4:6.

Спустя два месяца Анастасия взяла золото Токио-2020 в миксте в паре с Андреем Рублевым.

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