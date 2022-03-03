Во Франции вакцинация не будет обязательной для посещения стадионов и других общественных мест – с 14 марта правительство страны планирует отказаться от ковид-паспортов.

Это означает, что Новак Джокович сможет выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло, который пройдет с 9 по 17 апреля. А еще на «Ролан Гаррос» – он состоится с 22 мая по 5 июня в Париже. Серб является действующим победителем престижного турнира.

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В январе Джокович не смог выступить на Australian Open, потому что местные власти аннулировали его визу. Ковид-паспорт был обязателен для участия, но Новак не предоставил эти данные.

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Одно из мнений – то, что на Новака не нужно нападать из-за его поведения с въездом в Австралию. Теннисист просто хочет побеждать.

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