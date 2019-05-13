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Смотри матч Хачанова в Риме на Eurosport 2

Смотри матч Хачанова в Риме на Eurosport 2
Eurosport

11 ч. назад

Не Медведевым единым.

На Eurosport 2 состоится трансляция матча первого раунда «Мастерса» в Риме, в котором Карен Хачанов сойдется с итальянцем Лоренцо Сонего. Игра начнется примерно в 14:35 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • В 2018-м Хачанов выбыл из турнира в Риме на стадии первого круга.
  • Действующий победитель турнира – Рафаэль Надаль.
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