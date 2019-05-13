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Смотри матч Хачанова в Риме на Eurosport 2
Не Медведевым единым.
На Eurosport 2 состоится трансляция матча первого раунда «Мастерса» в Риме, в котором Карен Хачанов сойдется с итальянцем Лоренцо Сонего. Игра начнется примерно в 14:35 по Москве. Канал доступен для просмотра зрителям на территории России.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- В 2018-м Хачанов выбыл из турнира в Риме на стадии первого круга.
- Действующий победитель турнира – Рафаэль Надаль.
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