Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл представителя России Даниила Медведева в матче первого раунда турнира ATP в Риме – 6:3, 3:6, 6:3.

Во время третьего сета произошел забавный эпизод: Кирьос предвосхитил точный удар Медведева и, не став даже пытаться выловить мяч, повернулся к россиянину пятой точкой.

Видео - Кирьос отвернулся и наклонился во время удара Медведева 00:23

Оказалось, что в истории тенниса уже были подобные прецеденты. В 2017 году на итоговом турнире ATP американец Джек Сок повернулся спиной к Роджеру Федереру и так сильно смутил швейцарца, что тот запулил мячом в сетку.

В том матче Федерер все же победил Сока, но после игры Роджер пожаловался на отвлекающий маневр американца: «Честно говоря, это был большой отвлекающий фактор. Она очень большая [речь идет о заднице Сока – прим. Eurosport]. Нужно было целиться в нее – эта цель была больше, чем линия, в которую я хотел попасть. Подобное уже случалось со мной в прошлом, но не на таком большом турнире».

В следующем раунде турнира в Мадриде Кирьос сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Кирьос – четвертьфиналист двух турниров «Большого шлема», победитель шести турниров ATP.

Кирьос открыл матч против Медведева наглой подачей с руки

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