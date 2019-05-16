Австралийский теннисист Ник Кирьос был дисквалифицирован с матча против норвежца Каспера Рууда, который проходил в рамках второго круга «Мастерса» в Риме.

При счете 1-1 по партиям Кирьос получил предупреждение от судьи за сломанную ракетку. Ник не согласился с арбитром, ногой выбросил стул на корт, а затем собрал сумку и закончил поединок.

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На момент ухода Кирьоса с корта счет по геймам был 2:1 в пользу Рууда, норвежец вел без брейка.

В первом круге австралиец расправился с представителем России Даниилом Медведевым – 6:3, 3:6, 6:3.

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