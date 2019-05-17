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Кирьос: «Прости, Рим, может быть, еще увидимся»
Ник признал, что погорячился.
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал инцидент, который случился во время его матча с норвежцем Каспером Руудом в рамках второго круга римского «Мастерса».
«Очень насыщенный день, мягко говоря. Эмоции взяли надо мной верх. Я просто хочу сказать, что атмосфера на сегодняшнем матче была сумасшедшей. Очень жаль, что все закончилось моей дисквалификацией.
Прости, Рим, может быть, еще увидимся», – написал Кирьос в инстаграме.
- По ходу третьего сета Кирьос остался недоволен решением судьи, пнул стул, собрал сумку и ушел с корта.
- На момент инцидента счет по сетам был равным (1-1).
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