Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал инцидент, который случился во время его матча с норвежцем Каспером Руудом в рамках второго круга римского «Мастерса».

«Очень насыщенный день, мягко говоря. Эмоции взяли надо мной верх. Я просто хочу сказать, что атмосфера на сегодняшнем матче была сумасшедшей. Очень жаль, что все закончилось моей дисквалификацией.

Прости, Рим, может быть, еще увидимся», – написал Кирьос в инстаграме.

По ходу третьего сета Кирьос остался недоволен решением судьи, пнул стул, собрал сумку и ушел с корта.

На момент инцидента счет по сетам был равным (1-1).

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