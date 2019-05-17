Швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с «Мастерса» в Риме перед четвертьфиналом против Стефаноса Циципаса из-за травмы ноги.

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«Я разочарован, что не сыграю сегодня. Я не на 100% готов физически, и после консультации с моей командой было решено сняться. Рим всегда был одним из моих любимых городов, я надеюсь вернуться сюда в следующем году», – цитирует Федерера сайт турнира.

Циципас вышел во второй полуфинал «Мастерса» подряд.

Стефанос сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль – Фернандо Вердаско.

Федерер поругался с арбитром из-за влажного корта, отыграл 2 матчбола и все же прошел Чорича

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