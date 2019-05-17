Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, победив соотечественника Фернандо Вердаско со счетом 6:4, 6:0.

Второй сет позволил Рафе установить личный рекорд. Впервые в карьере он в трех матчах подряд взял сет под ноль. Причем два предыдущих матча Надаль провел в один день и отдал Жереми Шарди и Николозу Басилашвили всего по гейму (6:0, 6:1 и 6:1, 6:0).

В полуфинале Надаль сыграет против Стефаноса Циципаса, который прошел в топ-4 на отказе Роджера Федерера.

Неделей ранее именно Циципасу Рафа проиграл в полуфинале мадридского «Мастерса».

Надаль впервые не выиграл ни одного титула за сезон к середине мая.

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