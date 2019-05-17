Getty Images
Надаль впервые в карьере выиграл сет под ноль в трех матчах подряд
Рафу рано списывать со счетов.
Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, победив соотечественника Фернандо Вердаско со счетом 6:4, 6:0.
Второй сет позволил Рафе установить личный рекорд. Впервые в карьере он в трех матчах подряд взял сет под ноль. Причем два предыдущих матча Надаль провел в один день и отдал Жереми Шарди и Николозу Басилашвили всего по гейму (6:0, 6:1 и 6:1, 6:0).
- В полуфинале Надаль сыграет против Стефаноса Циципаса, который прошел в топ-4 на отказе Роджера Федерера.
- Неделей ранее именно Циципасу Рафа проиграл в полуфинале мадридского «Мастерса».
- Надаль впервые не выиграл ни одного титула за сезон к середине мая.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте