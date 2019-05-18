Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о поведении Ника Кирьорса, которого дисквафицировали с турнира в Риме.

«Его поведение вредит теннису, а сейчас дошло до того, что оно вредит ему самому. Это ненормально. Я видел его выходки, и мне было больно. Ему остается только посочувствовать. Что-то пошло неправильно, когда ATP слишком его раскрутила.

Он играет очень хорошо, но с другим настроем добился бы большего. Ему необходимо измениться. А пока он не приносит спорту ничего хорошего, и нет другого варианта, кроме наказания», – цитирует Надаля El Espanol.

Во время матча против Каспера Рууда 24-летний Кирьос остался недоволен решением судьи, пнул стул, собрал сумку и ушел с корта.

Кирьос идет на 36-м месте текущего рейтинга ATP.

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