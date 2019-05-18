Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль в пятый раз сойдутся в финальном матче Italian Open.

В субботу Рафа взял реванш у Стефаноса Циципаса за поражение в Мадриде недельной давности, а Ноле не без труда вырвал победу у Диего Шварцмана.

Надаль и Джокович в пятый раз разыграют титул в Риме. В финалах они чередуют успех: в 2009-м сильнее был Надаль, в 2011-м Новак взял реванш, в 2012-м Рафа снова был на коне, а финал-2014 остался за Ноле.

Надаль и Джокович – самые титулованные теннисисты Italian Open – 8 и 4 титула соответственно.

В 2018-м Рафа победил Новака в Риме, встреча состоялась в полуфинале.

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